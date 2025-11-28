写真集が大ヒットを記録し、声優界ナンバーワン・グラビアンの異名を持つ井口裕香が、11月18日発売の「週刊SPA!」（扶桑社）2025年11月25日・12月2日号の人気コーナー「グラビアン魂」に初登場。真っ赤なビキニで圧巻のスタイルを魅せたかと思えば、ピンクのせーターからあふれんばかりのマシュマロをのぞかせている。



【写真】トレーニングで鍛えたド迫力スタイルが素晴らしいです

自身のＸでも「（ゆ）なんと！！週刊SPA!に！！！載ってます！！！どひゃー！！！！！ みうらじゅんさん、リリー・フランキーさんの人気連載にお声がけいただきました」と驚きを記し、「 お二人の連載すきだったので、お声がけいただけてとても光栄です 」「この撮影のためにさらにお尻トレーニング頑張ったので、ぜひご覧ください～！」と喜びをつづっていた。



井口は1988年、東京都生まれ。声優として活動。アニメ『とある魔術の禁書目録』のインデックス役、〈物語〉シリーズの阿良々木月火役ほか、人気アニメ作品のキャラクターを多数演じる。’24年に発売した2 nd写真集『MORE MORE MORE』が大ヒットを記録。



ほかにも人気コスプレイヤー・えなこ、東雲うみ、南あみが登場している



（よろず～ニュース編集部）