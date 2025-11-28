U-NEXTで配信中のバラエティー番組「芸人キャノンボール2025」の取材会が28日、都内で行われ、お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア（51）、劇団ひとり（48）、お笑いコンビ「FUJIWARA」の藤本敏史（54）が出席した。

同番組は2016年にTBSで2度放送され、今回9年ぶりに復活。「水曜日のダウンタウン」のプロデューサー、藤井健太郎氏がプロデュース・企画・演出を手がけた。

16人のお笑い芸人が４チームに分かれて車で各地を回り、与えられたお題にぴったりの人物を探しながらゴールを目指す予測不能な旅に出る、いわゆる“借り物競争”。お笑いのセンスはもちろん、交渉術、瞬発力、そして人間力が試される内容。ジュニア、ひとり、フジモンに加え、有吉弘行や「麒麟」の川島明ら豪華出演陣も見どころの一つだ。

ジュニアは、くっきー！、後藤輝基、小籔千豊とチームを組んだが、乗り込んだ車が「全くクーラーがきかない旧車っていう…」と開口一番。「コンビニ見るたび入って。氷買って。シートに氷敷いて。あの日、どんだけ暑かったと思ってんの」と過酷だったロケを回想し、「ホンマに死にかけた！よう喋ったわ。Go Proが死んでいくんよ。暑すぎて」と命懸けだった様子。

さらに、「車も目立つし、車中から異様な空気を放っていたのか、ロケやってて初めて職務質問に遭いました」と告白。

「やっぱり警察優秀やな…なんかおかしな奴らが乗ってるってわかったんやろな。結構かかった、時間…」と明かした。取材会に同席した藤井氏は、職質された映像を「使ってます」。ジュニアは「そういうリアルなところも見てほしい」とアピールした。

一方、ひとりは「数千万円すると聞いた」という高級車のマイバッハで快適ドライブ。有吉弘行、おぎやはぎとチームを組んだが「3人が隙あらば休もうとするんですよ。途中からアイスコーヒー用意しろとか言うし、なだめるの大変でした」と珍道中を振り返った。「同世代の仲の良いメンバー。20時間一緒にいましたからね。最初の2、3時間は仕事モードだったけど、途中からは素のトークになっている。素の部分が他の番組より出てた。そこを楽しんでいただければ」と語った。

また、藤本は田村淳チームとして、相方の原西孝幸と、「アンガールズ」田中卓志とともに、「冷蔵庫もベッドもある」という快適なキャンピングカーでの旅。「コンビであんなに励ましあったの数十年ぶりかも。ちょっと泣きそうだった。芸歴36年、あんなに励まされたの初めてだった」と相方の原口との絆が深まった出来事があったという。

「なかなかこのメンバーが一つの企画にそろうことはない。それが注目！面白くないわけがない。ぜひとも見てほしいです！」と猛アピールしていた。