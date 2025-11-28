バイオリニストでタレントの高嶋ちさ子が２８日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜・午後６時５０分）に出演。共演の長嶋一茂の俳優としての経歴について触れた。

この日の番組では今年の大みそか特番として放送されるドラマ「高嶋ちさ子殺人事件」の撮影現場を紹介。一茂ら「ザワつく」メンバーも総出演する中、「芝居ってのはね。自然に見せる芝居をしなきゃいけない。ナチュラルにね」と演技についてのうんちくを語り出した一茂。

ここで高嶋に「昨日、『プラチナファミリー』で見た（日本）アカデミー賞新人賞の写真に写り込んでたよ」と言われると、「俺も一応、アカデミー賞をとったからね」と、２００２年公開映画「ミスター・ルーキー」で新人賞に輝いた経歴を明かし、胸を張った一茂。

「びっくりして、みんな、すごいって、ザワついちゃって。すごいイケメンだったの」と高嶋が言うと、「誰が？ 俺が？ ちさ子ちゃん、イケメンだと思ってくれたの？ うれしい」とにんまり。

だが、高嶋が「（その後は）どうしちゃったの？ ワッツ・ハプン（何が起こったの）だよ」と言うと、「今の俺が？ その時の俺がよかったのに、今の俺がなんで、こうなっちゃったのってこと？」と問いかけた一茂。

高嶋が「人って生き方で顔も変わるんだなって」と言い放つと「ちょっと待って！ どういう生き方をした感じがするの それは」と一茂。高嶋は「今みたいに図々しい感じじゃなくて、ちょこんと立ってて。端の方にちょこんと。本当、ワッツ・ハプンだと」と、とどめを刺していた。