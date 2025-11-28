¾®ÎÓ¹¬»Ò¡¡¡ÖÀéËÜºù¡×ËßÍÙ¤ê¤Ç²ñ¾ìÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡Ö´À¤«¤¤¤¿¤è¤Í¡ª³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¾®ÎÓ¹¬»Ò¡Ê71¡Ë¤¬28Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥±¥ó¥ß¥ó¥·¥ç¡¼Î¹¥¢¥ï¡¼¥É2025¡×¼õ¾Þ¼°¤Ë½ÐÀÊ¡£¥Ü¥«¥í¶Ê¡ÖÀéËÜºù¡×¤ÎËßÍÙ¤ê¤òÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡Æ±¥¢¥ï¡¼¥É¤ÏÁ´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸©Ì±¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤«¤é¡È¥±¥ó¥ß¥ó°¦¡É¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤òÊç½¸¤·¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò·èÄê¤¹¤ë»²²Ã·¿¤ÎÆ°²è¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤³¤È¸ÅÀîÍ¥Æà¤¬MC¤òÌ³¤á¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½÷Í¥¤Î±©ÅÄÈþÃÒ»Ò¡¢¿Íµ¤3¿ÍÁÈ¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡Ö¤¯¤ì¤¤¤¸¡¼¤Þ¤°¤Í¤Ã¤È¡×¡¢DJ¡¡Celly¤é¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡¾®ÎÓ¤âÃÏ¸µ¡¦¿·³ã¤Î·î²¬²¹Àô¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥É¥é¥Þ»ÅÎ©¤Æ¤Î¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤òÀ©ºî¤·¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼½÷¾¤òÇ®±é¡£¡Ö¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤«¤È»×¤¦¤°¤é¤¤ÌÌÇò¤¤¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢¿·³ã¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö³¤¤Î¹¬¡¢»³¤Î¹¬¡¢¾®ÎÓ¡È¹¬¡É¡×¤È¤Á¤ã¤á¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡È¥é¥¹¥Ü¥¹¾®ÎÓ¹¬»Ò¡É¤Î°ÛÌ¾¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÌ¾¶Ê¡ÖÀéËÜºù¡×¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢½Ð±é¼ÔÁ´°÷¤ÇËßÍÙ¤ê¤òÈäÏª¡£´ÑµÒ¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À·Á¤Ç1¶ÊÍÙ¤ê¤¤ê¡¢¾®ÎÓ¤Ï¡Ö½ë¤¤½ë¤¤¡£½ë¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ç¤â¡Ö´À¤«¤¤¤¿¤è¤Í¡ª³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£