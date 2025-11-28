「ブヒっ！て言いながら逃げて」車の前に突然イノシシの列…3匹目に衝突 シカ激突で走行不能 紅葉狩りが台無し
宮城・大崎市で、仕事帰りに田んぼ沿いの道を走っていた車の目の前に突然、飛び出してきたイノシシ。
ギリギリで回避したと思った次の瞬間、さらに2匹が飛び出してきて衝突。
イノシシは衝撃でゴロゴロと転がっていきます。
果たして、このあとどうなったのでしょうか。
目撃者：
「ブヒッ！」と言いながら逃げていった。ショック、かなり衝撃が強かった。修理費がいくらかかるかと。
ひび割れたバンパー。
ドライバーによりますと、修理費用は12万円ほどになるということです。
一方、栃木・日光市の紅葉を見に行こうと早朝に出発した夫婦は、中央分離帯から突然飛び出してきたシカによけることができず衝突。
目撃者：
バゴーン！という感じ。（体長は）大きかった。車の幅ぐらいはあった。
シカは衝突直後、道路の外に逃げたとみられます。
目撃者によりますと、衝突の影響で車から煙が出て走行不能に。
警察に連絡し、レッカー車を呼んだといいます。
紅葉狩りを楽しみにしていた夫婦はこのあとどうしたのかというと…。
目撃者：
タクシーで宇都宮まで行って、ギョーザを食べて帰った。でも近くの公園で紅葉の写真を撮った。