「一瞬で炎に包まれ…」バイク工場が大炎上でパニック状態　解体中のビルが崩壊し一面真っ白に　トルコ

バイクの修理工場で、一瞬でバイクが炎に包まれる映像がカメラに捉えられていました。

どうしてこうなったのでしょうか。

故障したバイクを修理していた2人。

すると、電気ケーブルから発火。

何とか消し止めようと手で押さえたり、フーフーと息を吹きかけたりします。

そして、1人がボトルに入った液体をかけた次の瞬間、大炎上！

実は、ボトルの中に入っていたのは可燃性の液体。

文字通り、火に油を注ぐ形になってしまったのです。

工場内は大パニック。

毛布をかけて消火を試みるも効果なし。

その後、消火器を使って何とか消し止めることに成功しました。

一方、トルコの首都アンカラでは、解体中のビルが崩壊する瞬間が目撃されました。

辺りは一瞬にして真っ白に。

すぐ横を走っていた車や近くにいた人たちからは、驚き戸惑う様子も確認できます。

この事故で、がれきの下に取り残された人はおらず、けが人もいませんでした。

なぜ、ビルは崩壊してしまったのでしょうか。

地元メディアは、重機がビルの柱を破壊した際、一気に崩れ落ちたと伝えています。