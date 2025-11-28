¡Ö¥ß¥é¥³¥ó2026¡×ÍèÇ¯1·î³«ºÅ¡¡½Ð¾ì¹»¾Ò²ð③³êÀî¡¦¹â²¬¹©·Ý
¿È¶á¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤è¤¦¤È¡¢¸©Æâ¤Î¹©¶È¹â¹»À¸¤¬¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ËÄ©¤à¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ö¥ß¥é¥³¥ó2026¡×¡£
ÍèÇ¯1·î¤Ë³«¤«¤ì¤ë¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë6¥Áー¥à¤ò¡¢¥·¥êー¥º¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ½ªÆü¤Î¤¤ç¤¦¤Ï¡¢³êÀî¹â¹»¤È¹â²¬¹©·Ý¹â¹»¤Î¥Áー¥à¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆÃ»ºÉÊ¤ò»È¤Ã¤¿¥Ï¥ó¥É¥¸¥§¥ë¤Ç¡¢ÉÙ»³¸©¤ËÌþ¤ä¤·¤ò¡ª¡×
³êÀî¹â¹»Ìô¶È²Ê¤Î¥Áー¥à¡Ö¥¢¥í¥Þ¥ê¥ó¥¯¡×¡£
²ò·è¤·¤¿¤¤¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ï¡©
¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¥Í¥Ã¥È¤Îµ»ö¤Ç¸«¤¿¤Î¤Ç¡×
³êÀî¹â¹»Ìô¶È²Ê¡¡À¶¿åÅÄºé°¦¤µ¤ó
¡ÖÈè¤ì¤¿¿Í¤òÌþ¤ä¤½¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÎÌÜÉ¸¤«¤é¡¢¥Ï¥ó¥É¥¸¥§¥ë¤òºî¤í¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Æü¾ï¤ÇÈè¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤ò¡È¹á¤ê¡É¤ÇÌþ¤ä¤¹¡¢¥Ï¥ó¥É¥Þ¥Ã¥µー¥¸¥¸¥§¥ë¤Î³«È¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡ª
¤½¤Î¤¿¤á¤ËÍÑ°Õ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ä¥Ê¥·¡©
³êÀî¹â¹»Ìô¶È²Ê¡¡ÀÐ粼çýè½¹á¤µ¤ó
¡Ö¡Ê¥Ê¥·¤ò¡Ë¼Ñ¹þ¤ó¤Ç¡¢º½Åü¤È¥¯¥¨¥ó»À¤ò°ì½ï¤Ëº®¤¼¤Æ¥¸¥§¥ë¤Ë»È¤¦¥²¥ë¾õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¢¥í¥Þ¥ª¥¤¥ë¤Èº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¤¿¤á¤Î¥¸¥§¥ë¤â¡¢ÉÙ»³¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤«¤é¼êºî¤ê¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä
¡Ö¤Ç¤â¤Ê¤ó¤«¡Ä¤É¤¦¤«¤Ê¡×
¡Ö¤¦ー¤ó¡Ä¡×
¤É¤¦¤ä¤é¡¢¥Ê¥·¤«¤é¤Ï¡¢¥¸¥§¥ë¤Î¤â¤È¤È¤Ê¤ë¥²¥ë¾õ¤ÎÊª¼Á¤ò¤¦¤Þ¤¯Ãê½Ð¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÊÌ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡£
³êÀî¹â¹»Ìô¶È²Ê¡¡»°±ºÊâ²Â¤µ¤ó
¡Öº«ÉÛ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ë¥®¥ó»À¤¬Ç´À¤ò½Ð¤¹À®Ê¬¤Ç¡¢º«ÉÛ¤«¤é¥¢¥ë¥®¥ó»À¤òÃê½Ð¤¹¤ë¡×
º«ÉÛ¤Î¤Ì¤á¤êÀ®Ê¬¤ò¥¸¥§¥ë¤Î¸¶ÎÁ¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¡£
ºÙ¤«¤¯ÀÚ¤Ã¤¿º«ÉÛ¤ËÇö¤á¤¿Î²»À¤Ê¤É¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¡Ä
¡Ö¤¨¤Ã¤¨¤Ã¤¨¤Ã¡ª2ÁØ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¸ÇÂÎ¤¢¤ë¡×
¡Ö¤Û¤ó¤È¡©¡×
¡Ö¤¢¡¢¤Û¤é¤Û¤é¡ª¡×
¡Ö¤â¤¦¤Ê¤ó¤«¡¢¤Û¤Ü¥²¥ë¡×
Çò¤¯¥â¥ä¤Î¤«¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¥¢¥ë¥®¥ó»À¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¡£
¥¸¥§¥ë¤Î¤â¤È¤òÃê½Ð¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡ª
¤³¤Î¤¢¤È¤Ï¡¢¥¸¥§¥ë¤Ë¥¢¥í¥Þ¥ª¥¤¥ë¤Ç¹á¤ê¤òÉÕ¤±¤ëºî¶È¡£µÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¸¦µæ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡ª
µîÇ¯¤Î¸µÆü¤Ëµ¯¤¤¿Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¡£
ÈïºÒÃÏ¡¦É¹¸«¤Ç¤ÏÉü¶½¤Ø¸þ¤±¸øÈñ²òÂÎ¤¬¿Ê¤ß¡¢Ä®¤Î·Ê¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹â²¬¹©·Ý¹â¹»ÅÚÌÚ´Ä¶²Ê¡¡·ó¾¾½¨ÌÀ¤µ¤ó
¡Ö¤¹¤´¤¯¼ä¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤É¤ó¤É¤ó²È¤¬¸øÈñ²òÂÎ¤Ç¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤ó»ë³¦¤¬³«¤±¤Æ¡£Ä«¤Ë½Ð²ñ¤¦¿Í¤Î¿ô¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¸º¤Ã¤Æ¡×
É¹¸«»Ô¤«¤é¹â²¬¹©·Ý¹â¹»¤ËÄÌ¤¦¡¢·ó¾¾½¨ÌÀ¤µ¤ó¡£
·ó¾¾¤µ¤ó¤¬½êÂ°¤¹¤ëÅÚÌÚ´Ä¶²Ê¤Î¥Áー¥à¡ÖConnection¡×¤Ï¡¢ºÒ³²Éü¶½¤ò¥Æー¥Þ¤ËÈïºÒÃÏ¤òË¬¤ì¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÃµ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÜ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¦¤º¹â¤¯ÀÑ¤ß¤¢¤¬¤Ã¤¿ºÒ³²¤´¤ß¤È¡¢ÈïºÒÃÏ¤Ë²Ö¤ò¿¢¤¨¤ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¡£
¥Áー¥à¤¬¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖºÒ³²¤´¤ß¤Ç¥³¥ó¥¯¥ê¥æー¥¹¥×¥é¥ó¥¿ー¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¾¡ª¡×
¡Ö¤ªー¡ª¡×
¡Ö¥³¥ó¥¯¥ê¥æー¥¹¡×¤È¤Ï¡¢¡Ö¥³¥ó¥¯¥êー¥È¡×¤È¡Ö¥ê¥æー¥¹¡×¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¥Áー¥àÆÈ¼«¤ÎÂ¤¸ì¡£
ºÒ³²¤´¤ß¤ò¥³¥ó¥¯¥êー¥È¤Ëº®¤¼¡¢¥×¥é¥ó¥¿ー¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÈïºÒÃÏ¤ò²Ö¤È¾Ð´é¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡ª
°ìÈÌÅª¤Ê¥³¥ó¥¯¥êー¥È¤Î¸¶ÎÁ¤Ï¡¢¥»¥á¥ó¥È¡¢¿å¡¢¤½¤·¤Æº½Íø¡£¥»¥á¥ó¥È¤È¿å¤À¤±¤Ç¤Ï¶¯ÅÙ¤¬¼å¤¯¡¢¤Ò¤Ó³ä¤ì¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º½Íø¤ò¤Ä¤Ê¤®¤Î¤è¤¦¤Ëº®¤¼¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÑµ×À¤¬Áý¤¹¤Î¤Ç¤¹¡£
¥á¥ó¥Ðー¤Ïº½Íø¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢ÌÚºà¤äÆ«´ï¡¢¥¬¥é¥¹¡¢´¤¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºÒ³²¤´¤ß¤ò¥»¥á¥ó¥È¤Èº®¤¼¡¢¶¯ÅÙ¤òÄ´¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡Ä
¹â²¬¹©·Ý¹â¹»ÅÚÌÚ´Ä¶²Ê·ó¾¾½¨ÌÀ¤µ¤ó
¡ÖÆ±¤¸ÊýË¡¤ÇÎý¤Ã¤ÆÈæ¤Ù¤Æ¡¢½½Ê¬¤Ê·ë²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Æ°ìÈÖ»Ü¹©¤â¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´¤¡Ê¤òÁª¤ó¤À¡Ë¡×
º½Íø¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë»È¤¦ºàÎÁ¤Ï¡¢´¤¤Ë·èÄê¡ª
¤µ¤Ã¤½¤¯¡¢¼«¼£ÂÎ¤«¤éºÒ³²¤´¤ß¤Î´¤¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¡¢ºî¶È¤¬ËÜ³Ê»ÏÆ°¡£
¥Ï¥ó¥Þー¤ò»È¤Ã¤ÆºÙ¤«¤¯ºÕ¤¯¤Î¤Ï¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Î½ÅÏ«Æ¯¤Ç¤·¤¿¡£
¹â²¬¹©·Ý¹â¹»ÅÚÌÚ´Ä¶²Ê¡¡ÍÆ£ÂçÊå¤µ¤ó
¡ÖÉáÃÊ¤¢¤ó¤Þ¤ê¤³¤¦¤¤¤¦¡Êºî¶È¤ò¡Ë¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢·ë¹½Èè¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×
Àß·×¤ä¡¢¥³¥ó¥¯¥êー¥È¤òÎ®¤·¹þ¤à·¿ÏÈ¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¡¢ºÒ³²¤´¤ß¤Î´¤¤ò»È¤Ã¤¿¥³¥ó¥¯¥ê¥æー¥¹¥×¥é¥ó¥¿ー¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
ÀßÃÖ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢É¹¸«»Ô¤Ç¸øÈñ²òÂÎ¤µ¤ì¤¿·úÊª¤ÎÀ×ÃÏ¡£·ó¾¾¤µ¤ó¤ÎÄÌ³ØÏ©¤Ç¤¹¡£
¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¶¦¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ðー¤â²Ö¤ò¿¢¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¡º´Çì»ãÈþ¤µ¤ó
¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»À¸¤¬Éü¶½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ºÒ³²¤ÎºÝ¤Ë½Ð¤¿¤â¤Î¤òºÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤Ä¤¯¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¤·¡¢¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó³¹Ãæ¤È¤«¤Ë¤âÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ª²Ö¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¹â²¬¹©·Ý¹â¹»ÅÚÌÚ´Ä¶²Ê¡¡·ó¾¾½¨ÌÀ¤µ¤ó
¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤¬¤¹¤´¤¯¼ä¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿½ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÆø¤ä¤«¤Ë¤Ç¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤«¤é¡¢ÈïºÒ½»Ì±¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¤Ï¤É¤¦¤«¡¢¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤â¡£¥×¥é¥ó¥¿ー¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë²þÎÉ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍèÇ¯1·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ß¥é¥³¥ó¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë6¥Áー¥à¤Î¹â¹»À¸¤¿¤Á¤ÎÊ³Æ®¤Ï¡¢¤¢¤µ¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¤Ç¤â¾Ü¤·¤¯¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£