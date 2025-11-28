年末のお掃除はこれ1本！千賀健永も愛用の洗浄スプレー「持ってる人多いんじゃない？」

Kis-My-Ft2・千賀健永さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【HAUL】千賀健永の最近の購入品紹介｜リピ買い・失敗・激推しまで全部見せちゃいます！【生活用品｜美容｜ファッション】』という動画を投稿。最近の購入品を公開する中で、愛用している“お掃除スプレー”を紹介してくれました！

千賀さんが「これ結構持ってる人多いんじゃない？」と披露したアイテムがこちら！

◼︎99.9（キュキュッキュ）

ショウエイ株式会社 / 99.9 洗浄スプレー 350ml 税込2,200円（公式サイトより）

天然成分100％で、手肌にやさしい洗浄スプレー。手袋なしで使えるのが嬉しいですね。

調理用具・換気扇・コンロ・食器・お風呂・トイレ・窓ガラスから衣類のシミまで幅広く使えます。

また、公式サイトによると、こちらの商品は、天然ミネラル、純水（精製水）、植物抽出液のみでできているため、環境に悪いものが一切入っていないだけでなく、油汚れなどを天然ミネラルの浄化作用で分解するので、排水に流れても環境を汚す心配がないんだとか！

◼︎商品の理念に共感

千賀さんは、人工的な香り付けではなく、ニオイの元を分解し、消臭・除菌する効果もある商品だと説明しつつ、「洗浄剤が手についた時ってさ、かぶれちゃったりすることとかもあるじゃないですか。そういうことが一切ないっていうところが自分的には魅力で」とコメント。

また、「基本的にあんまり匂いとかもないんですよ。実際に自分で洗ったりもするので、身体にあまり害のないものを自分は選びがちなので。その中で、自分の理念にすごく合ってる洗浄剤だなと思って買って使ってます」と教えてくれました。

