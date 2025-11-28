鮭のまち・村上市の冬の風物詩でもある軒下に連なる塩引き鮭…ことしもこの伝統の準備が始まりました。歴史あるこの文化。しかしサケの不漁によりその存続も厳しくなっています。



揺れる塩引き鮭…村上の冬の風景が広がります。通りに面した建物にサケを吊るす越後村上鮭塩引き街道は12月1日から始まり、ことしで22回目を迎えます。11月28日に行われた準備には村上東中学校の生徒も参加しました。





軒下に吊るし、湿気を帯びた寒風を浴びることで低温で熟成されうまみが凝縮された塩引き鮭になるといいます。〈生徒〉「自分たちが大人になった時もこの伝統が続いていったらいいなと思いました。あまりない体験なので貴重な体験だと思いながら村上の伝統を引き継いでいこうという気持ちで作りました」サケのまちとして知られ、長い間、受け継がれてきた伝統。15年前は180本以上吊るされていましたが、ことしは計55本。その数は約3分の1に減少しました。背景にあるのはサケの不漁だといいます。影響はほかにも…（リポート）「こちらサケを販売しているお店ですがサケが不漁のためきょうはお休みしているということです」サケやその加工品を購入できるこちらの販売所では、サケがとれず、今週は毎日店を開けることができていないといいます。〈三面川鮭産漁業協同組合 平田茂伸副組合長〉「朝待っている人もいますし本当はサケを持って帰ってもらいたいんですけど売るサケもないし」三面川では毎年、サケの稚魚が放流されていますが、海水温の上昇などにより三面川でとれるサケの数は昨年の同時期と比べると10分の1以上減っているといいます。〈三面川鮭産漁業協同組合 平田茂伸副組合長〉「塩引き作るサケ自体がないんで、あと高くなりますよね。これだけサケがとれないと。庶民の味じゃなくなってきていますよね。高級魚化しているというか」守りたい文化とサケの不漁。サケのまち・村上を取り巻く環境は変わってきています。