紗栄子「すごい万能」メイク後の乾燥対策にも！いつでも使える愛用保湿ミスト

紗栄子さんが自身のYouTubeチャンネルに『【Qoo10メガ割】2025年ラストのメガ割！みんな何買う！？』の動画を投稿。様々なコスメについてトーク！通販サイトの提供を受けてのものではありましたが、紗栄子さんなりの感想も語ってくれていました。

【関連記事】紗栄子「無いと生きていけない」顔のみならず全身に使う保湿マスク

■保湿ミスト

動画内に登場したのはこちら！

CNP/ダーマアンサー スキン ブースティング セラム ミスト 3,088円（編集部調べ）

クリームをリキッド状にし、微細なミストでベタつきを抑えて保湿を叶えてくれるというアイテム！

紗栄子さんはこちらについて「すっごい細かいから、メイク前とかに使ってもいいし、メイク後でもいい」「瞬間でツヤ肌が手に入るし、潤いも」とタイミングを選ばず使えるアイテムだと紹介。

使い心地についても「普通に気持ちいい、結構わたし浴びてるかもしれない」「これで化粧がヨレるとかもないし」「液ダレもしない、すごい使いやすい」とメイクをした後、乾燥が気になる時にも使用できると評価。

その使い勝手の良さに「すごい万能、タイミングも選ばない」と熱弁していました！

■動画もチェック

動画内では、その他のコスメについてもトーク！ぜひチェックしてみてくださいね。