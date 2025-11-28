生まれて間もないシベリアンハスキーの赤ちゃんたち。1年後、1歳のお誕生日記念に再集結をした結果…。圧巻の成長ビフォーアフター、尊いその光景は記事執筆時点で109万回を超えて表示されており、5.8万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：生まれて間もないハスキーの赤ちゃんたち→1年後に再集結した結果…『圧巻の成長ビフォーアフター』】

生まれて間もないハスキーの赤ちゃんたち

Xアカウント『@lani_angelhusky』に投稿されたのは、シベリアンハスキーさんたちの成長ビフォーアフター。

2024年10月30日、この世に生を受けた5匹のシベリアンハスキー赤ちゃんたち。

お母さんハスキーのそばで眠る赤ちゃんたちは、一見すると毛布の柄かと勘違いしてしまうほど小さく、レアちゃんたちの体重は300g～大きい子は500gくらいだったのだそう。

1年後に再集結した結果…『圧巻の成長ビフォーアフター』に反響

そして、約1年後…5匹のハスキーさんたちの『1歳のお誕生日』をお祝いするためにきょうだいが再集結することになったといいます。

並んで座るハスキーさんたちはとても凛々しく、まさに圧巻の成長っぷりを見せてくれたのだそう。

何倍もの大きさに成長し、同じ存在だと分かっていても理解が追いつかない程に立派になられたきょうだいたちのお姿は、多くの人々を驚かせることとなったのでした。

この投稿には「尊すぎて…」「かわいいいぃ」「すくすく成長してる」「1年でこんなに大きくなるんですか！？」「しっかり大人になってる」「立派になったねえ」などのコメントが寄せられています。

ハスキー姉妹の日常が大人気

ハスキーきょうだいの成長ビフォーアフターを投稿されたのは、「LEA（レア）」ちゃんの飼い主さん。先住ハスキー「LANI（ラニ）」ちゃんと共に暮らしており、今回再集結したきょうだい達とも、よく一緒に遊んでいるのだそう。

飼い主さんに溺愛されながら、たくさんの経験をして幸せに暮らすハスキー姉妹の日常は、シベリアンハスキーの魅力を余すことなく発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@lani_angelhusky」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。