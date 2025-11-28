「to play devil’s advocate」の意味は？直訳はしないで...！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「to play devil’s advocate」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「あえて異を唱える」「わざと反対意見を述べる」でした！
歴史的に、ローマカトリック教会では、「devil’s advocate」というのは聖徒候補を検査する人を指していました。
聖徒の候補者を聖者としてふさわしいかどうか決めていた際に、あえて反論を出して教会の聖徒と相談していたんだとか。
現在、この表現は相手が反対の立場から考えられるよう、悪意なく反論を相手に伝えるときに使われています。
「Teachers often play devil’s advocate to provoke discussion in the classroom.」
（教師は教室で議論を引き起こすために、わざと反論を出すことが多いです）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部