「to play devil’s advocate」の意味は？直訳はしないで...！【1分英会話】

正解は「あえて異を唱える」「わざと反対意見を述べる」でした！

歴史的に、ローマカトリック教会では、「devil’s advocate」というのは聖徒候補を検査する人を指していました。

聖徒の候補者を聖者としてふさわしいかどうか決めていた際に、あえて反論を出して教会の聖徒と相談していたんだとか。

現在、この表現は相手が反対の立場から考えられるよう、悪意なく反論を相手に伝えるときに使われています。

「Teachers often play devil’s advocate to provoke discussion in the classroom.」

（教師は教室で議論を引き起こすために、わざと反論を出すことが多いです）

