¡¡¸µºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¸Î¡¦²£ÅÄ¿µÂÀÏºÁª¼ê¤Î¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¡Ø±É¸÷¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¡Ù¸ø³«½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¬28Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢W¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¾¾Ã«ÂëÌé¡Ê31¡Ë¡¢ÎëÌÚµþ¹á¡Ê57¡Ë¡¢¶¦±é¤Î¹â¶¶¹îÅµ¡Ê60¡Ë¡¢°Ë¸¶Ï»²Ö¡Ê26¡Ë¡¢»³ºê¹ÉºÚ¡Ê31¡Ë¡¢¾åÃÏÍºÊå¡Ê46¡Ë¡¢½©»³½ã´ÆÆÄ¡Ê62¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¡£¾¾Ã«¤¬ÌÜ¤«¤éÂçÎ³¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·½éÆü¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÎëÌÚµþ¹á¡¢¾¾Ã«ÂëÌé¤ÎÂçÎ³¤ÎÎÞ¤Ë»×¤ï¤ºÊì¤Î´é¤Ë¡Ä¡Ö¥Ï¥ó¥«¥Á»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Ê¤¤¤ï¡×
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Î»î¹ç¤ÇÌ¥¤»¤¿¡È´¶Æ°¤Î¥é¥¹¥È¥×¥ì¡¼¡É¤Î°ìµå¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¤òÉÁ¤¤¤¿²£ÅÄ¤µ¤ó¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø´ñÀ×¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¡Ù¤È¡¢²ÈÂ²¤È¤È¤â¤ËÆ®¤¤Â³¤±¤¿¿ÍÀ¸¤Îµ°À×¤òÉÁ¤¤¤¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ø±É¸÷¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¡Ù¤«¤é±Ç²è²½¡£Ìó4Ç¯Á°¤«¤é²£ÅÄ¤µ¤ó¤È¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ëÄ¾Á°¤Î²£ÅÄ¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤ËËèÆüÄÌ¤¤¡¢ËÜ¿Í¤«¤é¾ù¤ê¼õ¤±¤¿¥°¥í¡¼¥Ö¤Ç¡È´ñÀ×¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¡É¤ò´°Á´ºÆ¸½¤·¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤Ï¡¢¾¾Ã«¤¬¥°¥í¡¼¥Ö¤Î¼ÂÊª¤ò¡¢½©»³´ÆÆÄ¤ÏÀ¸Á°¤Î²£ÅÄ¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸ÇØÈÖ¹æ¡Ö24¡×¤Î»£±Æ¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò»ý¤Ã¤ÆÅÐÃÅ¡£ËÁÆ¬¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡¢¾¾Ã«¤Ï¡Ö¸ø³«¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Æ¤¿¡£°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¿Ì¤ï¤»¤Ê¤¬¤éÂçÎ³¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¡¢¡Ö´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÌò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊìÌò¤ÎÎëÌÚ¤Ï¡¢¡ÖµÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡©¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²£ÅÄ¤µ¤ó¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£´ÆÆÄ¤Ë²ñ¤¦¤Þ¤Ç¤Ïíõ½ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´ÆÆÄ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¼¤Ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤Ç¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢21ºÐ¤ÇÇ¾¼ðáç¤òÈ¯¾É¤·¡¢°úÂà¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹½êÂ°¤Î²£ÅÄ¿µÂÀÏºÁª¼ê¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬ºÇ¸å¤Î»î¹ç¤ÇÌ¥¤»¤¿¡È´¶Æ°¤Î¥é¥¹¥È¥×¥ì¡¼¡É¤È2023Ç¯¤Ë28ºÐ¤Ç¤½¤ÎÀ¸³¶¤òÊÄ¤¸¤ë¤Þ¤Ç¡¢Êì¡¦¤Þ¤Ê¤ß¤µ¤ó¤é²ÈÂ²¤È¶¦¤ËÆ®¤¤Â³¤±¤¿¿ÍÀ¸¤Îµ°À×¤òÉÁ¤¯¡£
