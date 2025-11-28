m-floが、10枚目のオリジナルアルバム『SUPERLIMINAL』を2026年2月18日にリリース。あわせて、アルバム発売の翌日となる2月19日に東京ガーデンシアターにて約6年ぶりとなる単独公演『m-flo 25th ANNIVERSARY LIVE “SUPERLIMINAL”』を開催する。

本作には、m-floをリスペクトする国内外のアーティストが参加。Sik-K、eill、向井太一、chelmico、Maya、鈴木真海子、ZICO、Adee A.、n-choco、RIP SLYMEなど、世代もジャンルも国境も超えた多彩なアーティストが名を連ねる。加えて、未公開デモやMV、セルフライナーノーツ、スペシャルブック、☆Taku TakahashiによるミックスCD、さらに初の円盤化となる『20th Anniversary Live“KYO”』の映像など、多層的コンテンツが収められる。

“コラボレーション”を核に歩んできたm-floの軌跡を、単なる回顧ではなく、未来へ突き抜ける推進力として結晶させたアルバムとなっており、互いの感性がぶつかり合い生まれる熱量と、25年の蓄積がもたらす奥行きが交差する、重層的な構造が特徴の作品となっている。

単独公演『m-flo 25th ANNIVERSARY LIVE “SUPERLIMINAL”』は、デビュー25周年イヤーを締めくくる集大成の公演として行われ、これまでのm-floの歴史を振り返るだけでなく、次章へ進む意思を明確に示す公演となる。

また、本公演終了後にm-floは一定期間の“リミナル期間”を設けることも発表。この期間は、クリエイティブやライブにまつわる活動は行わず、次のプロジェクトを生み出すための準備工程として位置づけられている。

25周年という大きな節目を迎えた今年、私たちは数えきれないほどの「奇跡の瞬間」を体験しました。国内外のフェスやイベントに出演し、世界中の皆さんと再び音楽を通して繋がれたこと。この25周年YEARを全力で走りきることができたのは、どんなときも支えてくれたファンの皆さん、そして共に歩み続けてくれたスタッフ、仲間たちのおかげです。そんな最高の1年を駆け抜けたm-floは、2026年2月19日、東京ガーデンシアターでのワンマンライブを一区切りとし、さらなる進化を遂げるため「リミナル期間」へと歩みを進めます。そして新しい音、新しい出会い、新しいインスピレーションを見つけ、次なるステージへと進みたいと思っています。25年間紡いできた音と言葉、そして皆さんからいただいた時間のすべてを胸に、また新たな形でお会いできる日を心から楽しみにしています。ここまで共に歩んでくださったすべての方々へ、心からの感謝を込めて。

