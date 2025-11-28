AMERICAN HOLIC×トイ・ストーリー♡冬の特別コレクションが12/5発売

「AMERICAN HOLIC」から、ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー』公開30周年を記念した特別なコレクションが登場します。今回は、人気の「ピザ・プラネット」をモチーフにしたアパレルから雑貨まで全9型をラインアップ。フーディースウェットや襟付きニットなど冬のおしゃれに取り入れやすいアイテムが勢揃いし、毎日のスタイルに遊び心を添えてくれます。大人も思わずときめく愛らしさと実用性を兼ね備えた限定コレクションをぜひチェックして♡

ピザ・プラネットの遊び心が詰まったアパレル

まず注目したいのは「PIZZA PLANET」のアパレルシリーズ。

【フーディースウェット】（4,990円/フリーサイズ）はOffWhiteとOatmealの2色展開。

OffWhiteはフロントのピザアイコン刺繍とバックのフロッキーロゴ、Oatmealにはバックにオーダーメモと「エイリアン」が描かれたキュートなデザインです。

【衿付きニットプルオーバー】（4,990円/フリーサイズ）はBlackとRedの2色。ポロシャツ風デザインにロゴ＆ピザアイコン刺繍が施され、カジュアルながら上品な仕上がりに。

さらに、冬コーデにプラスしたい【ニットCAP】（2,490円/Blue/Black）や、季節感たっぷりの【バケットハット】（2,990円/Black/Light beige）も展開。

さりげなく「ピザ・プラネット」を楽しめるアイテムが揃います。

バッグ＆ポーチの雑貨はギフトにも◎

雑貨アイテムも充実のラインアップ。

【トライアングルBAG】（3,990円/Black/Red）はスタイリッシュなフォルムにロゴが映える存在感あるアイテム。

【ポーチ】（2,990円/OffWhite）は使い勝手が良く、毎日のバッグに忍ばせやすいサイズ感です。

【チャーム】（2,490円/Ivory/OffWite/Black/Red）は手のひらサイズのポーチとピザモチーフを組み合わせた遊び心あるデザインで、バッグにつけるだけで気分が高まります♪

人気キャラ集合のスウェット＆トートも見逃せない

『トイ・ストーリー』のキャラクターが大集合したアイテムも登場。

【TOY STORYプルオーバー】（4,490円/Off white/Oatmeal）は、作品の魅力をぎゅっと詰め込んだデザインで、シンプルながら存在感のある仕上がりに。

さらに【TOY STORYトートバッグ】（3,490円/Ivory）は、デイリーに使いやすいサイズとカラーで、作品ファンはもちろん普段使いにもぴったり。

カジュアルなコーデにすんなり馴染み、持つだけで気分を上げてくれます。

特別な冬を彩る限定コレクションを今すぐチェック♡

今回の「Disney collection by AMERICAN HOLIC」は、『トイ・ストーリー』の世界観を大人のデイリー服に自然に落とし込んだ特別なラインアップ。

ピザ・プラネットの遊び心あるデザインから、キャラクターの魅力が光るスウェットやトートまで、どれも冬のワードローブを楽しく彩ってくれます。

発売は12月5日（金）から順次スタート。ECでも同日10時より販売されるので、お気に入りのアイテムを早めにチェックして、冬のおしゃれをもっとワクワクさせてみませんか？