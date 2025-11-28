日本ハム・宮西尚生投手が２８日、北海道北広島市の球団事務所で契約更改交渉に臨み、現状維持の６５００万円でサインした（金額は推定）。

今季は３１試合登板で１勝１敗１２ホールド、防御率２・５１。プロ野球史上４人目の通算９００試合登板も達成した。一方で８月には２軍落ちし、クライマックスシリーズも出場選手登録を外れて投手陣のサポート役に。「今年はもうボス（新庄監督）にさせてもらった９００試合登板に近い。その９００試合を意味あるものにするために、来シーズン爆発的な成績を残さないと申し訳ない」と雪辱を期した。

プロ１９年目の来季途中の６月に４１歳となる。１６年の日本一を知る大ベテランは「もう一回、優勝を目指して、最後はボスを胴上げして気持ち良く終わりたい。いい思いをして現役を終えるっていうのが、今の僕の理想像」と“有終の美”を飾る青写真を描く一方で「それ（優勝）を達成した時にどう思うかは、自分自身わからない」と素直な胸中を明かした。

来季に向けては、回復を優先してランニング量を少し減らす方向に転換。「量をちょっと落として、質の部分のバラエティーを増やす。やり過ぎ注意」と説明した。目標には５０試合登板とタイトル獲得も掲げ「タイトルをこの年でとったら相当すごい。そういう前例のないことはボスも好きだと思うので、そこを目指してやっていこうかな」と意気込んだ。