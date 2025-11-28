ガソリンの暫定税率を12月31日に廃止する関連法が、参議院本会議で全会一致で可決、成立した。 これにより、ガソリンは来年1月から1リットルあたり25.1円、軽油は4月から17.1円安くなる。

【映像】国民・榛葉氏「売れない実力派地下アイドルと言われながらも…」感無量

国民民主党の榛葉賀津也幹事長は28日の会見の冒頭、「きょうはうれしいことが2つありまして、1つは午前中の参議院本会議でガソリン暫定税率廃止法案が“全会一致”で通過（成立）した」と切り出し、「まあ感無量でしたね。結党以来、絶滅危惧政党の国民民主党がこの問題に食らいついて離さずに、他党が裏金問題やっているときも、なんとかガソリンを下げてほしいと。この間いろんなことがありました。“売れない実力派地下アイドル”と言われながらも、これだけは離さない、きょうそれが成就をして、これで12月31日に税制がなくなるということになった。あらためて国民の皆様に感謝したいと思います。この果実を勝ち取ったのは、政治家でも官僚でもなく、国民の皆様の選挙の結果ですから、あらためて有権者の皆様に感謝申し上げたい」と語った。

もう1つのうれしいことは、地元・静岡にも影響の大きい“ウナギの国際取引規制否決”で、この問題は今年5月に榛葉幹事長が国会で取り上げていた。（『ABEMA NEWS』より）