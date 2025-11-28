サッカーJ2・カターレ富山はあす、ホームでシーズン最終戦を迎えます。



J2残留に向け、ここ数試合で驚異的な粘りを見せているカターレ。



最終戦は勝利が絶対条件となる中、選手たちに意気込みを聞きました。



今月23日（日）の甲府戦。

負ければJ3降格が決まる試合で、カターレは試合終了間際、ゴール前の混戦から泥臭く得点し勝利。

J2残留への望みをつなぎアウェイに集まった1000人を超えるサポーターと喜びを共にしました。





あすの秋田との最終戦までもつれた残留争い。2連勝で追い風が吹くカターレのJ2残留には、勝利が絶対条件です。また、カターレが勝っても残留を争う熊本が勝った場合はカターレのJ3降格が決まります。一方、熊本が敗れればカターレの残留が決まり、熊本が引き分けた場合は富山は3点差以上で勝つことが条件となります。残留か降格か、まさに正念場となる試合に向けチームは最後の調整に励んでいます。エブリイが注目するのは今シーズン加入の高卒ルーキー亀田歩夢選手です。直近の5試合でベンチ入りし途中出場ながら攻撃につながる中盤の流れを作る活躍を見せています。前節・甲府戦でもシュートを放つなど存在感をアピールしました。亀田歩夢選手「最後はしっかり点を決めて自分の得点で勝たせられればと思います。残留に向けて自分たちの良さを出して勝てれば」そして今シーズン限りで引退を表明している富山市出身の佐々木陽次選手。引退表明後の全7試合に出場し、うち6試合で先発出場しています。今月9日の鳥栖戦ではチームを勢いづける先制点を決め、勝利に貢献しました。現役最後の試合に向けて。佐々木陽次選手「個人としてもずっとこのクラブのために頑張ってきましたし、最後残留できるように自分の持ってるものを全部出し切りたいなと思います」あすの最終戦はホームで行われ、多くのサポーターの来場が予想されます。J2残留のため一丸となるサポーターに向けて、吉平キャプテンは。吉平翼キャプテン「サポーターたち今シーズン苦しい思いたくさんしてきたと思うので、最後に笑って終われれば、自分たちとしてもサポーターとしてもいい1年だったと思えると思う。終わりよければすべてよしじゃないですけど、最後ホームでしっかり勝ってみんなで喜べたら」運命の最終戦はあす午後2時から、ホームの県総合運動公園陸上競技場に秋田を迎えます。泣いても笑っても今シーズン最後の試合、残留に向けた戦いに臨むカターレを応援しましょう。