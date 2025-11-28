グラビアアイドルの花咲楓香さんが、11月28日発売の「ヤングアニマル」23号（白泉社）の表紙＆巻頭グラビを飾りました。



【写真】はみ出しバストにくぎ付け Hカップ花咲楓香さん

2023年にグラビアデビューした花咲さんは、その美貌とたわわなHカップバストでグラビア界を席巻。野球ファンで年間70試合を観戦し、特技は野球のスコアをつけることです。



表紙の花咲さんは、柔らかな光に包まれパープルのビキニを着こなした姿。その圧倒的なボディは必見です。特別付録として、花咲さんの両面クリアファイルもついてきます。



花咲さんは自身のX（@Hanasaki__Fuka）で、「ヤングアニマルさんにて表紙巻頭で登場です！ 付録でクリアファイルついてきます！！ お気に入り写真もいっぱいの楽しい撮影でした！ みなさま必ずGETしてくださいね♡」と報告。「プレイボーイに続き、凄いおめでとう」「表紙おめでとう」「クールでかっこいい楓香さんも魅力的ですね」などの祝福コメントが相次いでいます。



【花咲楓香さんプロフィール】

はなさきふうか 24歳 2001年9月30日生まれ 北海道出身 T160・B90W60H85 趣味は野球観戦 X：@Hanasaki__Fuka Instagram：@hanasaki_fuka