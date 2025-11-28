今年のお米は豊作だったそうですが、スーパーで見かける限り、価格は依然として高止まりしていますね。政府がおこめ券を配布するとか、今後は供給も安定するのではないかとか、いろいろな噂も飛び交っていますが、価格が大きく下がる可能性は低そうです。毎日食べるものだけに悩ましい。

とはいえ、食べないというわけにはいかないので、安くなっている機会に買っておきましょう。レンジでチンすればすぐ食べられるby Amazonの新潟県産こしひかり 20個パックが、ブラックフライデーで16%OFFになっています。

by Amazon パックご飯 新潟県産こしひかり 200g×20個 3,014円 Amazonで見る PR PR

こちらは味の評価も高く、白米のもっちり感がしっかり楽しめます。1個200gとボリューム的にも満足。非常時の備えにもなりますし、スーパーでもパックごはんは品薄気味なので、この機会にまとめ買いしておくことをオススメします。

Source: Amazon