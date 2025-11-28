声優・矢野妃菜喜さんのファースト写真集（税込み3850円、A4判112ページオールカラー、発行：イマジカインフォス、発売：主婦の友社）が2026年3月5日に発売されることが決定、先行イメージカット解禁されました。



【写真】プールでびしょ濡れの矢野妃菜喜さん

矢野さんの誕生日に合わせて発売される今作の撮影地は写真集ロケ地の王道・沖縄。南国の爽やかで開放感のあるカットから、自然体の表情、アンニュイな雰囲気まで、多彩なシチュエーションと衣装で構成されています。幼少期から芸能活動を始め、アイドル・女優・声優・アーティストとさまざまなジャンルで活動の幅を広げてきた彼女が、写真集で新たな扉を開きます。



矢野さんは「ずっと写真集を出すか、喜んでもらえるのかなとかいろいろ迷っていたのですが、20代のうちにやりたい！と思ってからこんなに素敵に実現させていただけてとってもうれしい気持ちです。今の等身大も大人っぽいものもたくさん写っているかと思います。皆さんに届いてどんな反応があるのか、今からドキドキです！」とコメントしています。



アニメイトでは12月31日午後11時59分まで早期予約キャンペーンを実施し、予約者にはスマホステッカーがもらえます。また専門店では限定カバーやアナザーフォトブック、アクリルスタンドなどの特典付き版も販売されます。



【矢野妃菜喜さんプロフィル】

1997年3月5日生まれ、兵庫県出身。ソニー・ミュージックアーティスツ所属。主な出演作はアニメ『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』（高咲侑）、『ニートくノ一となぜか同棲はじめました』（出浦白津莉）、『黒岩メダカに私の可愛いが通じない』（難波朋）、『逃げ上手の若君』（雫）、ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』（キタサンブラック）ほか。2021年からはソロアーティストとして音楽活動もしている。X：@yano_hinaki35 Instgram：@yano_hinaki35