小川前市長の辞職に伴い来年１月１２日に投開票が行われる前橋市長選に、新人で弁護士の丸山彬さんが無所属で出馬することを表明しました。

丸山さんは前橋市出身の３９歳。明治大学の法科大学院修了後、２０１６年に群馬弁護士会に所属し、前橋市内の弁護士事務所に勤務しています。また、市内の経営者でつくる一般社団法人「太陽の会」や青年会議所のメンバーとしてまちづくり支援の活動も行っています。

丸山さんは現在の前橋市について「市民が分断されている」とし、「自分が市民の架け橋になりオール前橋で市政に取り組みたい」と話しました。

公約では、教育・子育て支援の充実を掲げ、「小川前市長の支援策は評価し、継承する」とした上で、「不妊治療や産前産後のケアを充実させ、量と質の面でより向上させる」としました。また暮らしや生活を守るためには経済対策が不可欠とし、国の交付金などで物価高騰対策に取り組むとしました。

今回の市長選は、小川前市長が既婚者の市の職員とラブホテルで面会していた問題で、２７日付けで辞職したことを受け行われるものです。市長選への立候補の表明は丸山さんが初めてで、立候補を名言していない小川前市長の動向が注目されています。

また、山本龍元市長が立候補する検討に入りました。山本元市長は「市民の融和のために熟慮し、判断する」と述べました。

前橋市長選と、欠員１の市議補選は、来年１月５日告示、１２日投開票です。