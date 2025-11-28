全国で相次ぐクマの被害。岐阜県中津川市ではきょう、ドローンによるクマの追い払いが行われました。飛び立った機体からは「ワン！ワン！」という、イヌの大きな鳴き声が出ています。

ドローンの1回の飛行時間は約30分。スピーカーからはクマが嫌がる音が流れ、人里へ近づくクマを山に戻そうという狙いです。

過去には、狩猟現場で鳴き声だけでシカの群れを誘導できた例も…





クマの出没頻度 3分の1以下に減少

（中津川猟友会川上支部・原久喜さん）「（クマも）これだけの音とかイヌの鳴き声を出せば離れていくと思う」

ドローンによる追い払いは、飛騨市と高山市に続く県内3か所目で、岐阜県は手応えも…



「（クマが）平地によって数が減ったという点で、一定の効果があった」

飛騨市は平地と山側にそれぞれカメラを設置し、「追い払い」の前と後でクマの出没状況を比較。その結果、平地ではクマの出没頻度が3分の1以下に減少した一方、山側で増えているのが確認されたといいます。



岐阜県のクマの目撃件数は昨年度を大きく上回り、すでに1000件を超えました。冬眠の時期を前にしても、新たな手を講じながらクマ対策が続きます。