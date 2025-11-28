柏崎刈羽原発の再稼働の容認うけ 県市長会は「知事の判断を尊重」 知事に対し「各市長の意見を踏まえて県議会で議論」求める《新潟》
花角知事が柏崎刈羽原発の再稼働を容認する姿勢を示したことを受け、新潟県市長会は11月28日、臨時総会を開き「知事の判断を尊重する」ことを決めました。
柏崎刈羽原発をめぐっては花角知事は再稼働を容認する姿勢を示しています。
その前提として緊急時の避難について県民への周知・理解促進に努めることや避難道路の整備を迅速に行うことなど7項目について国への対応を確認するとしています。
〈県市長会 関口芳史会長〉
「（7項目の確認が）入口だけじゃなくてしっかり行われていることをチェックしていくような形を作っていくそれがつくれるはずだという大変力強いお話がありました。それぞれの市長さんにとって安心できる形になったと」
これまで知事が判断するタイミングについて「少し早い」としてきた長岡市の磯田市長は……。
〈長岡市 磯田達伸市長〉
「7つの確約の中身が大事なので、県民にとって安全性を高める、 避難の実効性高めるものになるのかどうか、ひとつの空手形になっては意味がないのでしっかり確認していくことが大事だと思っています」
花角知事は自身の進退を12月2日に開かれる県議会で諮る方針です。
市長会は知事に対して「各市長の意見を踏まえて県議会で議論すること」を求めるとしています。