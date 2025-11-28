1人暮らしで住みたいと思う「JR山手線」の駅ランキング！ 2位「目黒」、1票差の1位は？【2025年調査】
【9位までの全ランキング結果】
All About ニュース編集部は11月14〜17日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に「山手線の駅」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「1人暮らしで住みたいと思うJR山手線の駅」ランキングを紹介します！
駅から少し離れると閑静な住宅街もあり、生活インフラと住みやすさが両立。治安が良く、夜でも安心して歩ける点も一人暮らしの人からの人気を集めています。
回答者からは「おしゃれで高級なイメージがある」（20代女性／東京都）、「インフラが整っていそうで住みやすそう」（40代男性／千葉県）、「家賃が許すなら住んでみたい」（60代女性／埼玉県）といったコメントが寄せられています。
少し歩けば高級住宅街が広がり、治安も良好。「恵比寿ガーデンプレイス」などの大型複合商業施設も充実しているため、ショッピングも楽しめます。
回答コメントでは「きらびやかな街を窓から見れたらよさそう」（30代女性／埼玉県）、「オシャレな雰囲気が良いから」（30代男性／北海道）、「洗練された雰囲気で商業施設が充実している」（40代女性／福島県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
(文:くま なかこ)