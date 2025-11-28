「スタイルえぐっっっ」佐久間大介、舞台挨拶でオールブラックコーデ公開「バチイケ」「かっこよすぎる」
Snow Manの佐久間大介さんは11月28日、自身のInstagramを更新。俳優の北川景子さん主演の映画『ナイトフラワー』の舞台挨拶に登壇したことを報告し、衣装ショットを公開しました。ファンからは大絶賛の声が集まっています。
【写真】佐久間大介の格好良すぎるオールブラックコーデ
さらに、イベントについては「みんなで楽しくトークできて本当に楽しかったです」と振り返り、「明日から映画『ナイトフラワー』全国ロードショーになります！ぜひとも一緒に盛り上げてくださると嬉しいです」とファンへ呼び掛けました。
この投稿にファンからは、「スタイルえぐっっっ」「衣装カッコかわいい 佐久間さんスタイルよすぎでしょ」「ピンク髪のさっくんが着るブラック衣装がすごく似合ってる」「全方位美人な佐久間くん最高だよ」「バチイケ」「かっこよすぎる」との声が寄せられています。
(文:勝野 里砂)
【写真】佐久間大介の格好良すぎるオールブラックコーデ
「全方位美人な佐久間くん最高だよ」佐久間さんは「#ナイトフラワー 公開前夜祭 舞台挨拶登壇させていただきました！！」とつづり、6枚の写真を掲載しました。黒い生地に小さな星や花の形のビジューを施したデザインのセットアップを着用した姿です。衣装について「今回のスタイリングも可愛い」とコメントした佐久間さん。
この投稿にファンからは、「スタイルえぐっっっ」「衣装カッコかわいい 佐久間さんスタイルよすぎでしょ」「ピンク髪のさっくんが着るブラック衣装がすごく似合ってる」「全方位美人な佐久間くん最高だよ」「バチイケ」「かっこよすぎる」との声が寄せられています。
完成披露試写会での衣装は？10月29日に行われた同映画の完成披露試写会でも、黒い衣装を身に着けていた佐久間さん。黒いツイード生地のジャケットとパンツに、大ぶりの花型ピアスを合わせています。佐久間さんの鮮やかな髪色とスタイルの良さが引き立つ華やかなコーディネートです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:勝野 里砂)