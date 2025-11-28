ファッション誌「Lula Japan」を発行する株式会社ルラ ジャパンは、CHANELのフレグランス「CHANCE」をテーマにした特別号『Lula Japan CHANEL CHANCE Issue』を2026年1月15日に発売する。通常版の表紙と、アーティスト“HANA”が出演する特別版の2種類を公開した。

本号は「Take your Chance！（チャンスをつかむ）」というCHANCEのコンセプトを軸に、多様なクリエイターが“いま”のビジュアル表現を詰め込んだ一冊。国内外で活動する気鋭のクリエイターが通常版表紙を手がけ、特別版にはHANA参加によるビジュアルストーリーを掲載。CHANCEのテーマである「Take your Chance!」のメッセージを軸に、“いま、光の中に佇む若きアーティストたち”を描く構成となっている。

■ BEAUTY STORY 中面では、白色のメイクアップで構成された3人のモデルによるビューティーストーリーを掲載。CHANELのアイテムを用いたメイクアップ表現と、“CHANCE”がもつ軽やかさや偶然性をテーマにしたビジュアルが展開される。加えて、メイクアップを担当したCHANEL BEAUTYによる創作意図のコメントも紹介される。さらに誌面には、気鋭クリエイターによるインタビューや、CHANCEを通じて「人」に迫る企画など、多様なテキストコンテンツが並ぶ豪華な内容だ。

■ CHANEL「CHANCE」

2003年に誕生したCHANELのフレグランス「CHANCE」。ガブリエル・シャネルの“自由で物怖じしないスピリット”から着想を得たシリーズで、パープル、ピンク、グリーン、イエロー、オレンジのカラーを基調に展開されている。五つのオードゥ パルファム／オードゥ トワレットには、それぞれ異なる個性が宿り、香りを通して“チャンス”を引き寄せる世界観をつくり上げる。

■ 書誌情報「Lula Japan CHANEL CHANCE Issue」発行：株式会社ルラ ジャパン発売日：2026年1月15日（木）定価：通常版 3,300円（税込）／特別版 3,300円（税込）仕様：H300mm × W215mm／112ページISBN：通常版 978-4-910889-19-1、特別版 978-4-910889-19-1出版社サイト：https://lulamag.jp/