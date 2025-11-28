同性婚を認めないのは「合憲」。高裁の判断が割れました。

【写真を見る】同性婚訴訟“合憲判断”に｢ショックも大きいし驚いている｣ 東京高裁の判断受けて愛知訴訟の原告｢最高裁が“違憲”と言ってくれると信じているが…｣

（愛知訴訟原告 鷹見彰一さん）

「ショックも大きいし驚いている」

28日午前、東京高裁で出された判決。同性婚を認めないのは「憲法違反」だとして同性カップルらが国を訴えた裁判で、原告の訴えを退け「合憲」との判断を示しました。



（代理人弁護士）

「社会的な事実にも反し論理的にも破綻した、極めて不当な判決と言わざるを得ません」

全国で6件争われている「同性婚裁判」。既に名古屋高裁を含む5つの高裁では同性婚を認めないのは「違憲」という判断を下していて、28日の合憲判決により、高裁の間でも判断が分かれる形になりました。

愛知訴訟原告「いち早く国会で議論してもらえるように」

（鷹見さん）

「最高裁が違憲と言ってくれるのを信じているものの、ちょっと足かせというか、重荷にはなってしまったのかなと」

愛知訴訟の原告 鷹見彰一さん。同じく原告のパートナーと共に「結婚の自由」を訴え続けてきました。



（鷹見さん）

「話が より盛り上がっていくきっかけにはなったのかなと思うので、いち早く国会で議論してもらえるように、さらに（議論を）重ねなくてはと思った」



今後、最高裁で統一判断が示されるとみられます。