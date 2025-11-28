¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤Ê¤é¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡×34ºÐàµ¬³Ê³°á¥¹¥¤¥Þ¡¼ÎëÌÚÁïÈþ¤¬4ÅÙÌÜ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ø·è°Õ¡¡¥¸¥ã¥Ñ¥óOP100Ê¿V
¡¡¢¡¶¥±Ë¡¡¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¡Ê28Æü¡¢Åìµþ¥¢¥¯¥¢¥Æ¥£¥¯¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡½÷»Ò100¥á¡¼¥È¥ëÊ¿±Ë¤®·è¾¡¤Ï¡¢ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎÎëÌÚÁïÈþ¡Ê¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡Ë¡áÊ¡²¬¸©±ó²ìÄ®½Ð¿È¡á¤¬1Ê¬6ÉÃ92¤ÇÀ©¤·¤¿¡£½øÈ×¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤ËÈô¤Ð¤·¤Æ¥ì¡¼¥¹¤ò¥ê¡¼¥É¡£¸·¤·¤¤¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤àÃÃÏ£´ü¤ÎÃæ¤Ç¤âÎÏ¶¯¤¯¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¼¡²ó2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤¹34ºÐ¤Î¥¹¥¤¥Þ¡¼¤Ï¡Ö»ä¤â¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÏÁÀ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¥í¥ó¥É¥ó¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î»þ¤Ï¶ä¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤Ê¤é¶â¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯É½¾´Âæ¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Öº£Ç¯¤Ï¡Ê¼«¸Ê¡Ë¥Ù¥¹¥ÈÏ¢È¯¤·¤Æ¤«¤é¡¢¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î´ü´Ö¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤·¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ò¡Ê½êÂ°Àè¤Î¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¤ÎÌÚÂ¼â«°ì¡Ë¼ÒÄ¹¤Î¼ó¤Ë¤«¤±¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤¬¡¢¤â¤¦Æþ¼Ò¤·¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤È»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡£ËÜÅö¤ËÁÀ¤Ã¤Æ¡¢¿¿·õ¤Ë1Ç¯1Ç¯¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¡×¤ÈÂç²¸¤ËÊó¤¤¤ë¤Ù¤¯¡¢¤¿¤æ¤Þ¤ÌÁ°¿Ê¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î100¥á¡¼¥È¥ëÊ¿±Ë¤®¤Ç¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¡Ê1Ê¬5ÉÃ78¡Ë¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¤Æ¡¢¥á¥À¥ë¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâ¡¢0ÉÃ14º¹¤Ç¤Î4°ÌÆþ¾Þ¡£¹ñ¥¹¥Ý¤Ç¤âÆ±¼ïÌÜ¤ÇÂç²ñ¿·µÏ¿¡Ê1Ê¬5ÉÃ53¡Ë¤ò¼ùÎ©¤·¤Æ¡¢¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤òºÆ¤ÓÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢Ç¯Îð¤Î³µÇ°¤òÄ¶¤¨¤¿àµ¬³Ê³°á¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤ÇÊÉ¤òÂÇ¤ÁÇË¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
½÷»Ò100¥á¡¼¥È¥ëÊ¿±Ë¤®·è¾¡¡¡¾å°Ì·ë²Ì
1 ÎëÌÚ¡¡ÁïÈþ ¥ß¥¥Ï¥¦¥¹ 1:06.92
2 Sophie Angus ¥«¥Ê¥À ¡¡1:07.06
3 Siobhan H. ¡¡¡¡¹á¹Á¡¡ 1:07.07