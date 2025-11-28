小学生・中高生、7万人を対象に行ったアンケートの結果です。学校や家などで、「もやもやする」と思うことはありますか？という質問に対し小学生の回答で多かったトップ5をまとめました。子供たちの回答で最も多かったものは果たして何でしょうか？一緒に考えてみてください。



県庁で会見を行ったのは、鹿児島で12月に開かれる「子どもの権利条約フォーラム」の実行委員会です。独自に行ったアンケートの結果を発表しました。





（子どもの権利条約フォーラム・ 園田実行委員）「子どもの権利が反映した地域社会の実現を子供も大人も一緒に考えるために子供の本音を知るアンケートを行うことにしました」対象は、県内の小学生・中学生・高校生、約7万人。各市町村の教育委員会の協力のもと調査を行い、1万6868人から回答がありました。質問の1つが学校や家など生活の中で「もやもやする」と感じたことはないか？子どもたちの本音が見えてきました。小学生の回答で多かったトップ5がこちら。「こっちの意見を聞かずに決められる」、「本当のことを言ったのに嘘でしょと言われる」、親の都合や思い込みを子どもが不信に感じるケースが多いようです。果たして1位は何でしょうか？街の人に聞きました。（母親）「えー。もやもやする。（大人は許されるのになんで自分はダメなの？）あーなるほど」（小学3年生）「イヤホンを私もやりたいと言ったのに、ダメだと言われる」（父親）「早く寝なさい！かな（しょっちゅう言ってますか？）毎日言ってます」一方、こちらの家族は…（父親）「兄弟げんかしている時にお兄ちゃんメインで怒っちゃうかな」小学生の回答、トップ5の第1位は――。「わかっているのに親が先に言ってくる」でした。思い当たる方は、多いのではないでしょうか？アンケートの結果を親にはどう受け止めて欲しいか？大学4年生で実行委員長を務める岡本さんに聞きました。（子どもの権利条約フォーラム2025in鹿児島・ 岡本大生実行委員長）「わかっているのに親が先に言ってくる。悩みではなく、一種のあるあるネタのような面白おかしく消化されてしまう気がする。親が、子供を十分に信用していないからなのか、時間に追われて待っている余裕がないのか？もう少し先の理由まで考えて対話をする行動まで繋げて欲しいと思う」子どもの権利条約フォーラムは、12月7日に鹿児島大学郡元キャンパスで行われアンケートの結果についても意見を交わすということです。鹿児島での開催は初めてです。アンケートでは「こうなったらいいなと思うこと」についても聞いています。小学生の回答で最も多かったのは「決まりの理由を説明してくれる」こと。約束事やルールがあることはわかっているけど、なぜ必要か説明して欲しいそんな子供たちの思いが見えてきます。