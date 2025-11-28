¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤À¤í¡×à¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥¤¥ä¿ÍáÉ÷¤Î¿·¼ï¥Ï¥¼¤Ë¾×·â¥Í¡¼¥à¡ª¡Ö¸÷¤¬È¿¼Í¤·¤ÆåºÎï¡×¡ÖÄà¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤§¡Á¡×
¡¡¿·¼ï¤Î¥Ï¥¼²ÊµûÎà¤¬È¯¸«¤µ¤ì¡¢à¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥¤¥ä¿ÍáÉ÷¤Î¾×·â¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¿·¼ïÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈX¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢´í¸±¤ÊÀ¸Êª¤ä¿¼³¤µû¤Ê¤É¤ò¼«¤éÊá³Í¡¦Ä´ºº¤¹¤ëÀ¸Êª¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÊ¿ºä´²¤µ¤ó¡£Î°µåÂç³ØÍý³ØÉô ³¤ÍÎ¼«Á³²Ê³Ø²Ê À¸Êª·Ï¤Î¾®»Þ·½ÂÀ½õ¶µ¡¢º´Æ£¿¿±û»º³ØÏ¢·È¸¦µæ°÷¡¢À¸Êª·Ï¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤Ç¤¢¤ê¸½ºß¤Ï¹õÄ¬À¸Êª¸¦µæ½ê·ó¥Õ¥ê¡¼À¸Êª·Ï¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÊ¿ºä´²¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¶¦Æ±¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬È¯¸«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥ä¥Ä¥·¥Ï¥¼¤ÎÃç´Ö¤À¤¬¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê²«¿§¤ÎÂÓ¤¬ÂÎ¤ò¼è¤ê°Ï¤à¤è¤¦¤ËÉÉ¤ËÁö¤ëÆÃÄ§Åª¤ÊÂÎ¿§¤ò»ý¤Á¡¢´ûÃÎ¤Î¼ï¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¿·¼ï¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ì¿Ì¾¤Î·Ð°Þ¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢Ä»»³ÌÀ¤µ¤ó(µýÇ¯68)¤ÎÌ¡²è¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡×¤Îà¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥¤¥ä¿Íá¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢³ØÌ¾¤Ï¡ÖVanderhorstia supersaiyan¡×¡Ê¥ô¥¡¥ó¥À¡¼¥Û¥ë¥¹¥Æ¥£¥¢¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥¤¥ä¥ó¡Ë¡¢¤µ¤é¤ËÏÂÌ¾¤Ï¡Ö¥¨¥ì¥¥Ï¥¼¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÄà¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤§¡Á¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤·¤¿¤«¡×¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤À¤í¡×¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¥¨¥ì¥¥Ï¥¼¤Ç¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤«¾Ð¡×¡Ö¤¤¤¤Ì¾Á°¤À¤Ê!!¡×¡Ö21À¤µª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¿·¼ï¤Îµû¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤À¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Û¤ó¤È¤³¤ÎÀ¤¤Ï¤Ç¤Ã¤«¤¤ÊõÅç¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¤§!¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¿ºä¤µ¤ó¤Ï¡ÖÄÁ½Ã¥Ï¥ó¥¿¡¼¡×¤ä¡ÖÀ¸Êª¥é¥¤¥¿¡¼¡×¤È¤·¤ÆÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ç³èÆ°¡£´í¸±À¸Êª¤ä¿¼³¤µû¤Ê¤É¤ò¼«¤éÊá³Í¡¦Ä´ºº¤·¡¢¤½¤ÎÂÎ¸³¤ò¼¹É®¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£