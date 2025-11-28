国の文化審議会は２８日、ユネスコの無形文化遺産登録の提案候補の一つに「温泉文化」を選定しました。

ユネスコの無形文化遺産登録の提案候補に選ばれたのは、「温泉文化」と「神楽」の２つです。温泉文化は、「自然の恵みである温泉に浸かり、心と体を癒やす」という日本人に根付いている社会的慣習であることなどが選定理由となりました。

２０１８年、自民党の県議が研究会を設けて登録に向けた活動がスタート、１２月には県内の観光関係者とともに登録推進協議会が立ち上がりました。

「この群馬県にとって温泉文化を世界に誇る日本固有の文化として発信し、ユネスコ無形文化遺産登録を目指すことは非常に意義のある話だと思っています。」（山本知事）

山本知事が就任してからは、全国に広める活動を行ってきました。２０２２年には「知事の会」が設置され事務局長に就任したほか、国会議員連盟も設立されました。

ことし７月には、議員連盟や知事の会、温泉施設や関連企業などが参画する全国推進協議会の３団体が当時の石破総理と面会。２０２８年の登録実現に向けた後押しを要望していました。

ユネスコの無形文化遺産登録は２年に１度のペースで採択されていますが、審査の優先順位は、「神楽」「温泉文化」の順となります。温泉文化は、２０３０年にユネスコ政府間委員会において審議される見通しです。