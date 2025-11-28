『名探偵コナン』×「ほぼ日手帳」がコラボ！ 原作イラストを使った「週間手帳weeks」など展開へ
「ほぼ日手帳」は、12月1日（月）11時00分〜2026年1月15日（木）11時00分の期間、「週刊少年サンデー」で連載中の国民的推理漫画『名探偵コナン』とコラボレーションした特別版「週間手帳weeks」を、公式オンラインストアなどで先行予約販売する。
【写真】ファン必見！ 原作イラストが配置された週間ページ
■2種類のデザインを用意
今回発売される特別版「週間手帳weeks」は、コミックス100巻を記念して描かれたコナンたちのカラーイラストを表紙にした「名探偵コナン／メモリアルコナン」と、蝶ネクタイ型変声機や探偵バッジをネクタイ生地の織りで細かく表現した「名探偵コナン／コナンモチーフ」の全2種類。
メインの週間ページは、『名探偵コナン』の原作イラストが配置されており、「ほぼ日手帳」の「日々の言葉」がごくたまに、キャラクターのセリフや青山剛昌セレクトの言葉に替わる演出も楽しめる。
また、キャラクターが毎月変わる月間カレンダーや、特別なおまけページとしてこの手帳にしかない7つの企画も収録。いずれも、購入特典に阿笠博士の発明品「腕時計型麻酔銃」をモチーフにした下敷きが付いてくる。
さらに、4月はじまり版「ほぼ日手帳2026 spring」を発売する2026年2月1日（日）にあわせて、『名探偵コナン』とコラボレーションした「手帳カバー」や「シールセット」、「クリアスタンプ」など、趣向を凝らした文具も新登場する。
