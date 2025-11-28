¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó¤ä¤Ã¤¿¤ó¤ä!!¡×¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÈÅÅ·âº§¡õÂè1»ÒÃÂÀ¸¡Ä33ºÐ¸µ¥¢¥¤¥É¥ëà²ÈÂ²Î¹¹Ôá¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Öµ®½Å¤À¤Í¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤µÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¹¬¤»µ¤Ê¬ËþºÜ¡×¤ÎÀ¼
º£Ç¯ÃÂÀ¸¤·¤¿ÍÄ¤¤»Ò¤òÏ¢¤ìÈ¢º¬¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å
¡¡3Ç¯Á°¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¸å¡¢·ëº§¤È½Ð»º¤ò·Ð¤¿33ºÐ¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Îà²ÈÂ²Î¹¹Ôá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖºÇ¹â¤Ë¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢È¢º¬Î¹¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏÂç¾ìÈþÆà¡£¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È¤¯¤Ä¤í¤¤¤À¤ê¤¹¤ëÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤»Ñ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤òÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤Ç¹¬¤»¤Ê»×¤¤½Ð¤¬¤Ç¤¤Æ¤Ê¤Ë¤è¤ê¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÁÇÅ¨¤Ê»×¤¤½Ð¤¿¤¯¤µ¤óºî¤Ã¤Æ¤Í¡×¡Ö¤·¤¢¤ï¤»µ¤Ê¬ËþºÜ¤ÎÆ°²è¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹!¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤µÊÑ¤ï¤é¤º¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Öµ®½Å¤ä¤Í¡×¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ã¤Æ¥í¥Ã¥Æ¤ÎÀÐÀîÅê¼ê¤ä¤Ã¤¿¤ó¤ä¡¼!!ÃÎ¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Âç¾ì¤Ï2022Ç¯4·î¤Ë¡¢30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇSKE48¤òÂ´¶È¡£23Ç¯¤ËÅö»þÊ¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤Ç³èÌö¤¹¤ëÀÐÀîÉ¢ÂÀÅê¼ê¤È·ëº§¡£º£Ç¯5·î¤ËÄ¹ÃË¤Î½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£