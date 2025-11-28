鹿児島市吉野町の「西郷隆盛蘇生の家」。2025年9月、老朽化などのため、茅葺き屋根の一部が崩れ落ちているのが見つかり、28日から修繕作業が始まりました。手がけるのは茅葺き屋根が特徴的なあの「そば店」の修繕も行う職人です。



(登島凜アナウンサー)

「鹿児島の観光スポット、「西郷隆盛蘇生の家」では、茅職人たちが崩れ落ちた屋根の修繕作業にあたっている」



28日から修繕作業が行われているのは、鹿児島市吉野町の「西郷隆盛蘇生の家」です。「蘇生の家」は安政の大獄で幕府から追われる身となった僧の月照と西郷隆盛が錦江湾に入水し、助け出され蘇生した場所です。1969年に復元され現在は鹿児島市が管理しています。





2025年9月「屋根が壊れている」という声が市に寄せられ、現地で調査をしたところ、屋根の一部が崩れているのを確認。鹿児島市によりますと老朽化に加え、2025年8月の大雨や台風が原因だと考えられるということです。修繕を担当したのは、「知覧茅葺き技術保存会」の元会員たち。保存会は5年前に解散しましたが職人の数が少なくなっているため、当時の会長だった馬場英喜さん(76)が元の会員たちを集め、現在も活動を続けています。馬場さんは「そば茶屋 吹上庵」の茅葺き屋根の修繕も20年近く手掛けているんです。そのほか県内10か所以上の修繕を行っています。25日は骨組みとなる竹を縄で結ぶ「茅結び」を中心に作業を進めていました。(馬場工務店・馬場英喜代表)「竹が古くなって落ちたということだから竹の骨組みの補修から最初やって茅を積んでいく作業。復元ということだから見てかっこよく整えてやっていきたい」2027年度に生誕200年、没後150年を迎える西郷隆盛ゆかりの地。修繕作業は1週間をめどに行われるということです。