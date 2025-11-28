松本仁、これからやりたい役明かす 中性的な顔からのギャップ「笑顔の裏に隠された激ヤバな本性が、みたいな」
俳優の松本仁（20）が28日、東京・HMV＆BOOKS SHIBUYAで1st PHOTO BOOK『過去と未来 自分探しの旅』（来年2月6日発売）の先行発売記念イベントを開催した。
【全身ショット】おしゃれ！グリーンのセットアップで登場した松本仁
現在放送中の『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』の猛原禽次郎／ゴジュウイーグル役で人気を集めている。今年の2月14日に20歳の誕生日を迎えた。「誕生日は『ゴジュウジャー』の現場で迎えました。20歳の期間を過ごした、ほとんどが『ゴジュウジャー』。20歳という年は感慨深い年ですし、その現場で20歳を過ごせたのは、めちゃくちゃありがたいことだと思います」とじっくり語っていた。
来年、挑戦したいこともトーク。「20歳なんですけど、できるうちに学生の役をやりたい。禽次郎も17歳の高校生なんですけど、言っても87歳の要素が大きい。学園ドラマは憧れがあります」とする。どんな高校生をやりたいか重ねられると「顔が中性的と言われることが多い。あえて、笑顔の裏に隠された激ヤバな本性が、みたいな。裏で牛耳るサイコパスみたいな役をやりたいです。ギャップを作りたいので」とイメージしていた。
PHOTO BOOKには、浴衣姿で浅草を観光する様子や室内でリラックスした自然体の松本の写真を収録。さらに、これまでとこれからをテーマにした特別インタビューも掲載し、20歳の節目を迎えた松本の初々しさと大人の魅力が交差する1冊となっている。
