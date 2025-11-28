【12月のムーンアクション】12月5日は双子座の満月、月の満ち欠けに合わせた毎日のメソッドをお伝えします

――夜ごと姿を変える月は、私たちの潜在意識に影響を与えています。月の満ち欠け（月齢）に合わせて暮らすことで、より豊かな生活になります。月のリズムを上手に使って、ステキな1カ月を過ごしましょう！

■12月のムーンアクションは？

12月の満月のことを、ネイティブアメリカンはCold Moon（寒月）と呼んでいました。寒い毎日が続きます。でも年末年始はイベントも多く、楽しいシーズン！ 中でもクリスマスは最大のイベントです。

クリスマスのラッキーカラーは赤と緑。ラッキーナンバーは12。プレゼントを大きな靴下に入れるのは、最近ではあまり見られないかも。サンタクロースこと聖ニコラウスは12月5日に、学生や子供の守護聖者にプレゼントを配るスケジュールを決めるのだそうですよ。

メソッドは毎日の習慣にするとさらに効果的ですが、1日にそんなにいくつもやろうとすると嫌になってしまうので、少しずつ生活に取り入れていくのがオススメです。

※月齢とは？

新月の日を0として、その月が何日目の月かあらわす日数のこと。月の周期は約29.8日なので、月齢は0〜29となる。

■12月1日〜10日

1日（月齢10.8）……夢ではっきりと場所が出てきたら、そこに行ってみるのがオススメ。

2日（月齢11.8）……本屋でタイトルや表紙に惹かれたら、買って損なし。

3日（月齢12.8）……悩み事があるなら周囲に相談を。意外な人がキーマンに。

4日（月齢13.8）…… 来年は月齢カレンダーを使いましょう。月が味方に。

5日（月齢14.8・満月）……宝石箱の整理を。忘れていたお宝発見も！

6日（月齢15.8）……自己主張したい日。我慢してもいいことなし。

7日（月齢16.8）……自分の嫌なところも愛してあげて。魅力アップ！

8日（月齢17.8）……トラブルが成長させてくれそう。思いがけない出会いも。

9日（月齢１8.8）……いい出会いあり。オシャレしてお出かけを。

10日（月齢19.8）……水分をたっぷりとりましょう。甘いドリンクは控えめに。

12月22日は冬至。一年で一番日が短い日です。太陽の誕生日とも呼ばれこの日から、だんだんと日が長くなっていきます。冬至の日にゆず湯に入ると、病気にならないといわれています。また、こんにゃくやなんきん（かぼちゃ）など、「ん」のつく食べ物を食べると健康運がアップするのだそう。変わったところではお嫁さんがお姑さんに靴下を贈ると、円満に過ごせるとか。是非お試しを。

（小泉茉莉花）※画像出典／shutterstock

▼小泉茉莉花 公式占いサイト『愛と運命の月占術』

月の満ち欠けは、あなたの運命も、彼の本心も告げています。