¡Ú¶¥ÎØ¡¦ÃæÉôÃÏ¶è¥×¥í¡Û£´¥¥í¸Ä¿Í¥Ñ¡¼¥·¥å¡¼¥È¤ÇÀÐÅÄÂó¿¿¤¬£Ö¡ª ¥±¥¤¥ê¥ó¤Ï»ÖÃÒ½ÓÉ×
¡¡»ÍÆü»Ô¶¥ÎØ¾ì¤Ç£²£¸Æü¤Ë¡ÖÂè£µ£³²óÃæÉôÃÏ¶è¥×¥í¼«Å¾¼Ö¶¥µ»Âç²ñ¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£Ãæµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¨»¿¤Î£´¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¸Ä¿Í¥Ñ¡¼¥·¥å¡¼¥È¤Ï¡ÖÁö¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¤¤¤¦ÀÐÅÄÂó¿¿¡Ê£²£´¡á°¦ÃÎ¡Ë¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡³Æ¼ïÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¼Ô¤È¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¦£´¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¸Ä¿Í¥Ñ¡¼¥·¥å¡¼¥ÈÍ¥¾¡¡¡ÀÐÅÄÂó¿¿
¡Ö¶áÃ«ÎÃ¤µ¤ó¤È°ÂÃ£¸÷¿¤¬·ç¾ì¤Ç£´¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤Ë½Ð¤ëÍ½Äê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ÉÍ¥¾¡¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡££´¥¥í¤ÏÁö¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Ú¡¼¥¹¤Î¹ï¤ßÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬ºÇ¸å¤Þ¤ÇÇ´¤ì¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¦£±¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¥¿¥¤¥à¥È¥é¥¤¥¢¥ëÍ¥¾¡¡¡ÂìÀî¹¬¹¡Ê£²£¹¡á°¦ÃÎ¡Ë
¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡£ºîÀïÄÌ¤ê¤Ç¹Í¤¨¤¿Áö¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤¦¤Þ¤¯Áö¤ê¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤¿¡£¶¥ÎØ¤Ç¤ÏµÓ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤¤¡×
¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈÍ¥¾¡¡¡²¬ËÜÁí¡Ê£³£¸¡á°¦ÃÎ¡Ë
¡Ö£²Ç¯¤Ö¤ê£²²óÌÜ¤Ç¤¹¡£Í½Áª¤Î¥¿¥¤¥à¤«¤é¤¹¤ë¤ÈÂç²¼¹î¾å¤Ç¤¹¡£¡ÊÁ´¥×¥í½Ð¾ì¤Î¡Ë¸¢Íø¤ò¼è¤ì¤¿¤ó¤Ç¡¢ÅÀ¿ôÍî¤µ¤º´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¡¦¥¨¥ê¥ß¥Í¥¤¥·¥ç¥óÍ¥¾¡¡¡¶¶ËÜ±ÑÌé¡Ê£³£±¡á´ôÉì¡Ë
¡ÖÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£º£¸å¤ÏÌÀ¸åÆü¡Ê£³£°Æü¡Ë¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¹ç½É¤È¥ì¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¦¥Á¡¼¥à¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈÍ¥¾¡¡¡°¦ÃÎ»ÙÉô¡ÊÊ¿ÌîÁÛ¿¿¡¢»³ËÜÏÂ¸×¡¢ÂìÀî¹¬¹¡Ë
¡¡Ê¿Ìî¡ÖÀµÄ¾¡¢Îý½¬¤ÏÁ°Æü¤Ë£±²ó¹ç¤ï¤»¤¿¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡££³¿Í¤È¤â¥À¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ê¤Î¤Ç¾å¼ê¤¯¥Ï¥Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÎý½¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ë¤¢¤ë°ÕÌ£¿¤Ó¤·¤í¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£Îý½¬¤·¤ÆÁ´¥×¥í¤âÍ¥¾¡¤·¤Þ¤¹¡££Óµé¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¦¥±¥¤¥ê¥óÍ¥¾¡¡¡»ÖÃÒ½ÓÉ×¡Ê£µ£³¡á´ôÉì¡Ë
¡ÖÁ°ÃÄ¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò¿Ê¤á¤Æ¡¢Á°¤â¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¾è¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¤Å¸³«¤À¤Ã¤¿¡£¶¥µ»¤Ë¤Ï¶¥µ»¤ÎÎ®¤ì¤¬¤¢¤ë¡£µ¡ºà¤âÂ·¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¶â¤ò¤«¤±¤¿¹ÃÈå¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Á´¥×¥í¤Ë¹Ô¤±¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤¤¡£¤Ê¤«¤Ê¤«£Çµ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤°ÌÃÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ëµ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¡£¤¤¤¤¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡£´¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¥Á¡¼¥à¥Ñ¡¼¥·¥å¡¼¥ÈÍ¥¾¡¤Ï´ôÉì»ÙÉô¡ÊÄ¹Èø·ýÂÀ¡¢»³¸ýÂÙÀ¸¡¢¶¶ËÜÍ¥¸Ê¡¢¶¶ËÜ±ÑÌé¡Ë¤ÎÍ¥¾¡¤À¤Ã¤¿¡£