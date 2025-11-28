関東大学サッカーリーグ１部の日大が２８日、都内でＪリーグ加入合同会見を行った。

Ｊ１浦和加入のＭＦ植木颯（２２）、Ｊ３福島加入内定のＭＦ田中慶汰（２２）、Ｊ３高知内定のＤＦ松本大地（２２）、ＤＦ浅野良啓（２１）、２７年からＪ１東京Ｖに加入内定のＦＷ平尾勇人（２０）、同Ｊ２水戸に加入内定の五木田季晋（きしん、２１）と、同大からは過去最多６人がプロ入りする。

プロでの決意を聞かれ、６選手はそれぞれ思いを語った。

植木「日本でも歴史が長く、ファン・サポーターも多くて、熱い、浦和レッズに内定することが出来て、すごくうれしく思うのと同時に、自分は入るだけではなく、活躍してファン・サポーターの皆さんから応援され、子どもたちに夢や希望を与えられる選手になりたい。それを実現するために日々努力していきたい」

田中「素晴らしいクラブに内定出来たことを大変うれしく思います。来年からはプロとして生活するので今よりも厳しい環境だと思いますが、今まで以上に強い覚悟と責任を持って、開幕から必ず試合に絡んで、１年間を通して全試合出場という目標を持って頑張りたい」

松本「自分を支えてくださった方々に一日も早く試合に出場して、結果で恩返ししたいと思っています。自分の武器は前への推進力やクロスなので、それらを前面に出して、勝利に貢献したい」

浅野「プロサッカー選手としてのキャリアを、高知ユナイテッドＳＣで始めることが出来てとてもうれしく思います。大学３年生までＢチームで試合にも絡めないような選手だったのですが、最終的にプロになることが出来ました。プロになるからには日本を代表する選手になりたいと思っているので、Ｊ３からでも這い上がれということを証明して、多くの人の希望となれるような選手になります」

平尾「プロは結果が全てだと思っています。結果で自分の価値を証明して、世界に羽ばたいていけるような選手になります」

五木田「野心と向上心に満ちたクラブでプレー出来ることを本当にうれしく思っています。自分自身、ここから上に行ってやるという強い気持ちを持って、水戸ホーリーホックへの加入を決めました。自分自身がそうであったように、子どもたちが憧れるサッカー選手になれるように日々努力していきたい」

日大は今季１部で５位。１２月に行われる全日本大学サッカー選手権では、同大初の優勝を目指す。