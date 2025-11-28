¡ÚÂçÁêËÐ¡Û¿·Âç´Ø¡¦°ÂÀÄ¶Ó¤¬ÌÀ¤«¤¹àÉ¬»¦µ»áÆâÌµÁÐ¤ÎÈëÌ©¡Ö¤â¤¦¤ß¤ó¤Ê¤Ë¥Ð¥ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¡¢Âç´Ø¾º¿Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿°ÂÀÄ¶Ó¡Ê£²£±¡á°Â¼£Àî¡Ë¤¬¸µ´ØÏÆË¥ÎÅç¡Ê£´£²¡Ë¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖË¥ÎÅç¤Î¤ªÁêËÐ¤Á¤ã¤ó¡×¤Ë½Ð±é¡£ÁêËÐ¥È¡¼¥¯¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¡£
¡¡Ë¥ÎÅç¤¬¡Ö°ìÈÖ¶¯¤¤¤È»×¤Ã¤¿ÎÏ»Î¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¡Ö²£¹Ë¤ÎÂç¤ÎÎ¤´Ø¡£¡Ê¶å½£¾ì½êÁ°¤Þ¤Ç¡Ë£²²ó¤ä¤Ã¤Æ¡¢£²²ó¤È¤âÁêËÐ¤ò¼è¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ²ù¤·¤«¤Ã¤¿¼èÁÈ¡×¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ö½é¤á¤Æ¤Î²£¹ËÀï¡ÊÂç¤ÎÎ¤Àï¡Ë¡£Á´Á³ÁêËÐ¤ò¼è¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìµ¤¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤¹¤´¤¯²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ë¥ÎÅç¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿ÎÏ»Î¡×¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï»Õ¾¢¡Ê¸µ´ØÏÆ°ÂÈþ¶Ó¤Î°Â¼£Àî¿ÆÊý¡Ë¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¦¤Þ¤¤ÁêËÐ¤ò¼è¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¾¡¤Æ¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÂÎ¤â¥Ç¥«¤¤¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÆ°¤¤âÂ®¤¤¤Î¤Ç¡£¤¢¤È¤Ï¼ãÇµ²Ö´Ø¡Ê¸µ²£¹Ë¡Ë¡£¤¢¤ÈÀéÂå¤ÎÉÙ»Î¤µ¤ó¡ÊÆ±¡Ë¤È¤«¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡£ÎÏ¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Ë¥ÎÅç¤¬¡ÖÆâÌµÁÐ¤Ï¤É¤³¤Ç³Ð¤¨¤¿¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¡Ö¡ÊÊì¹ñ¤Î¡Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¤¤¤¿»þ¤«¤é¡£¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤È¤«¤â»÷¤Æ¤ëÆ°¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¡£Áê¼ê¤ÎÂÎÀª¤òÊø¤¹¡×¤È²óÅú¤·¡Ö¤É¤Ã¤Á¤«¤È¸À¤¦¤È¡¢¤Ò¤Í¤ë¤Û¤¦¤¬¡ÊÂç»ö¡Ë¡£Â¤òÊ§¤¦¤Û¤¦¤Ï¡Ä¡£¾þ¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¡©¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥Ä¤Î°ìÃ¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Ë¥ÎÅç¤¬¡Ö¥À¥á¤À¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¸À¤¦¤È¡£¥Ð¥ì¤Á¤ã¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¡Ö¤â¤¦¤ß¤ó¤Ê¤Ë¥Ð¥ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£