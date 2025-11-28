本場感たっぷりの中国の鶏鍋など、注目の12店〈大木淳夫の11月の新店アドレス〉

グルメ本編集長として数々の名店を訪れる大木淳夫さん。毎月たくさんの飲食店がオープンする中で、大木さんが「これは！」と思った新店をずらりと紹介します。

寒い季節にぴったり！ 中国の鶏鍋とカスタム博多うどん

まるで中国に旅行に来たかのよう

11月1日、六本木の裏通りに中華「威皇 花雕醉鶏鍋＆広東料理 六本木店」がオープンしました。上海で10店舗を展開し、昨年湯島にオープンするや大人気になったお店の日本2号店です。

まず驚くのがその雰囲気。訪れた日は、日本人は私たちだけで、完全に中国に旅行に来た気分になりました。さらに名物である花雕醉鶏鍋のスープのおいしさにもびっくり。丸鶏をじっくり煮込み、漢方食材を合わせた滋養スープで、仕上げに紹興酒「花彫酒」を加えているようですが、ふくよかな香りと深いうまみに身体が芯から温まります。まずベースの鶏肉をタレでいただき、あとは肉や魚介、野菜を追加できます。値段も大変カジュアルで、容器代を払えば余ったスープは持ち帰れますので、これはおすすめです。

花雕醉鶏鍋

またも福岡のうどんが東京に進出

11月11日、表参道には博多うどん「中村にぼし」がオープンしました。福岡発祥の高級居酒屋「田中田」の系列店です。

定番メニューもありますが、おすすめはカスタムうどん。まず温かいかけか冷たいおろしぶっかけかを決め、その後に具を選択。天ぷらは9種ありましたが、やはり博多うどんといえば！の「ごぼ天」と大分発祥の「とり天」をオーダー。注文ごとに揚げて、うどんに入れずに別皿で提供してくれるので、気分は天ぷら屋さんです。ちなみに白飯に揚げ物をのせて、卓上の特製“天丼だし”をかければ即席天丼になります。独特のやわい麺と澄んだ出汁は王道の博多うどんらしい味わい。今年は両国に「資さんうどん」、原宿に「因幡うどん」と福岡の人気店の進出が話題となりましたが、また新たな流れが生まれそうです。

かけうどん（ごぼ天、とり天トッピング）

渋谷エリアに大人気イタリアンの姉妹店と個性的なヴィーガンカレーが登場

あの「malca」の姉妹店

10月27日、渋谷にイタリアン「arca（アルカ）」がオープンしました。外苑前の人気店「malca」の姉妹店で、シェフは同グループの創業メンバーでもある福盛健さん。かつて“トリュフパスタと赤ワインとレッド・ツェッペリンのBGMのみ”という、謎のコンセプトで人気だった「OUT」があった場所です。まずグラスでスパークリングを頼んだら、なんとフランチャコルタのマグナムから注いでくれました。「そのほうがおいしいし、会話も盛り上がりますから」と言われると確かにワクワクしてきます。

メニューはオールアラカルトで、前菜3・パスタ2・メイン1の構成がおすすめとのこと。ちなみにパスタは60gでハーフにもしてくれます。わずか9席の空間ですが、シェフもサービスも常に客をウォッチしていて、狭い空間ならではの楽しさを演出してくれます。魚介出汁のズッパデペッシェ、生ハムをのせた柿とブラータチーズのサラダ、シラス、パクチー、カラスミのアーリオ・オーリオなど、おいしい上にワインが進むことこのうえない料理が並び、思わず食後のグラッパまで飲んでしまいました。深夜3時までの営業です。

淡路島 愛丸水産より 釜揚げシラス、パクチー、カラスミのアーリオ・オーリオ、スパゲッティ

たっぷりの有機野菜をカレーで

10月10日、同じく渋谷エリアの神泉にスープカレー「幕末カリー」がオープンしました。代々木上原の間借りから移転して実店舗に。WE ARE THE FARM系列で自社農園の固定種有機野菜を、植物性ベースのスープでじっくり煮込む土鍋カレーを提供しています。定番「幕末」は2,000円ですが、さらに高麗人参、ホーリーバジルなど10種のスパイスを重ねた「九頭龍」は3,500円。どうにも体によさそうでこちらをオーダー。スープは4種、辛さは1〜5段階から選べます。

店内はカウンター14席＋テーブル1卓で、完全ヴィーガンカレーということもあり、インバウンド客も多数。平日昼でも満席でした。ぐつぐつと煮立った土鍋で運ばれるカレーは蓮根、舞茸、ごぼう、茄子など10種以上の野菜がゴロゴロと入り、ものすごい存在感です。食べ切れないかと思いましたが、揚げ野菜も米粉か素揚げなので軽やかですし、野菜の甘みと食感も際立ち、気づけばスープまで飲み干していました。

九頭龍カレー

初心者にもおすすめのフレンチと炭火で楽しむカウンタービストロ

フレンチ好きにも初心者にもおすすめ

10月6日、恵比寿にフレンチ「オパラン」がオープンしました。元「メゾン ポール・ボキューズ」料理長の入砂俊重さんと、同店でマダムを務めた原田桂子さんの独立店で、実力派シェフと快活なマダムという理想のコンビです。店名は“オパール色”の意。

12席の小体な空間には、フランスの著名なポスター画家、レイモン・サヴィニャックのユーモラスな絵がかかり、場の雰囲気を和らげてくれます。フランス国旗色のリボンで縛ったナプキンも洒脱。コースは3種で、アミューズの玉ねぎタルトから胸が高鳴り、前菜やメインの季節の香りをまとわせたソースはさすがのおいしさ。フランス料理好きはもちろん、入門編としてもおすすめしたいレストランが誕生しました。

白レバーのフォンダン リードヴォーと栗

2人のシェフが競い合う、炭火料理

9月20日、白金高輪には「炭火アンプロ」がオープンしています。「食べログ フレンチ TOKYO 百名店」のフレンチ「オルタナティヴ」の姉妹店で、閉店した「鬼わそと」の場所を居抜きで使っています。

シンプルな炭火料理がメインということもあり、素材の良さを大切にしていて、無農薬野菜や熟成じゃがいも、両国「豆源郷」の油揚げを焼いた一品などは満足度十分。最中に雲仙産人参のペーストとブーダンノワールを挟んだ「アンプロ炭最中」や締めの鶏出汁ラーメンも忘れずに注文してください。7,700円〜のコースもありますが、アラカルトでも活用できます。シェフは「オルタナティヴ」のスーシェフ、川口さんと猪股さんが2週間交代で務めています。競い合うことでより工夫が進みそうな、面白いシステムですね。

アンプロ炭最中

冬でも食べたいかき氷と、冬ならではの人気おでん

神楽坂に、期待のかき氷の新店

10月15日、神楽坂・赤城神社のそばにかき氷店「お茶と果物 扇屋」がオープンしました。かつて『にっぽん氷の図鑑 かき氷ジャーニー』（原田泉 著）の編集を担当し、かき氷ブームを肌で感じたものとしては行かずにはいられません。

ゆったりと寛げる和モダンな店内で、かき氷は3種。季節によって変わります。訪れた日は「葡萄」（2,000円）、「無花果」（2,300円）、「栗」（2,400円）があり、熟考の末に栗をオーダー。美しく見事なクオリティでした。たっぷりの栗シロップ、ほんのり香る和紅茶ミルク、奥で出現するラムレーズン、底で出会う黒糖山椒ジュレ。最後まで夢中になります。かき氷は新潟の名店「季節のくだもの 団吉氷店」が監修しています。

栗

淡路島のおでん

かき氷は大満足だったもののさすがにお腹が冷えたので、その足で向かったのが10月17日、二重橋前の丸の内ブリックスクエアにオープンした「島おでん MIKE 丸の内店」です。

特徴は淡路島の薪釜炊き「自凝雫塩（おのころしずくしお）」と鱧をベースにした澄んだ出汁。具材に応じて鍋を替えているので、とてもクリアな味で温まりました。日本酒と1対1の出汁割も人気のようです。「名物 季節のさつま揚げ」には旬の具を使っていて、この日は無花果。上にのせた生ハムの塩味との相性が抜群です。6〜7時間ほど煮込む「ミケ自慢の出汁が染みた大根」も、食感と出汁の染み込み方がよく、しみじみとおいしい味。横長カウンターとテーブルがあり、これからの季節に重宝しそうです。

名物 季節のさつま揚げ

活用できるフードコート「kaiwaii akasaka」に注目

ファン歓喜、あの店が移転して復活

10月29日、 赤坂のみすじ通りにオープンしたフードコート「kaiwaii akasaka」は、全体にほどよい混み具合で、ゆっくり飲食を楽しみたい人向きの施設です。私もついはまって通ってしまいました。

なによりうれしいのは、新大久保の裏通りで多くの著名人を魅了してきた名店「ホルモン船ホールちゃん」の移転でしょう。しかもこちらでは、あの上質な肉やホルモン、数々の料理をコースではなく、アラカルトで食べられます。もちろん腕を振るうのは、愛嬌のある毒舌で大人気の店主・鄭壽福さん。牛の希少部位のホルモンであるカッパと、野菜の蒸し焼きの鍋「カッパ肉鍋」は必食。盛り上がること間違いなしの生きダコの踊り食い「サンナッチ」やウニといくらをトッピングし、韓国のりで巻くカニチャーハン、さらに釜山おでんなど、魅力的なメニューも並びます。

釜山おでん

安定の宗達グループの寿司

そして同じ2階には「すし抱一」もオープンです。クオリティの高い寿司を安く、アラカルトで提供する渋谷「すし光琳」が大ヒットして、一躍その名を轟かせた新田真治さんの宗達グループの最新店。気まぐれ握り（2,200円）や大将おまかせ（4,880円）もありますが、ここはぜひお好みで、好きなネタを好きなだけ楽しんでみてください。ふらっと訪れてビールを飲んで、数貫つまむという使い方もいいでしょう。新田さんが愛する鯨は特におすすめです。

ニタリクジラ赤身の握り

福岡の人気餃子居酒屋

さらにカジュアルに楽しみたいなら、1階の「餃子 おそ松 東京赤坂」もおすすめです。福岡の人気餃子居酒屋が東京に初出店しました。皮がもっちりした焼き餃子は、添えてある高菜や辛子との相性もよく、いくらでも食べられそうな味。なにより、黒板メニューにあった九州産のさわらのフライが抜群においしくて驚きました。馬肉のたたき、とり天といった地元ならではのメニューから、スパサラ、たこさんウインナーといった居酒屋の定番まで揃い、こちらもついつい吸い込まれるお店です。ちなみに2階にあるステーキ店「清喜 朔（きよき さく）」は同じ系列です。

おそ松焼き餃子

タコスとクラフトビールで夜景を

まだお腹と時間に余裕があればエレベーターで13階へ上がると、ルーフトップバー「PACHA Craft Beer Tacos」があります。あまり赤坂で夜景は見ないと思いますが、こちらにはテラスもあり、夜の東京タワーや麻布台ヒルズを眺めながら飲むお酒はいいものです。クラフトビールのタップも充実していて、料理はカジュアルですがタコスはもちろんバッファローチキンウイングやセビーチェなども満足の味で、知っていると活用できそうです。

牛タンのタコス

大木淳夫

『東京最高のレストラン』編集長

1965年東京生まれ。ぴあ株式会社入社後、日本初のプロによる唯一の実名評価本『東京最高のレストラン』編集長を2001年の創刊より務めている。その他の編集作品に『キャリア不要の時代 僕が飲食店で成功を続ける理由』（堀江貴文）、『新時代の江戸前鮨がわかる本』（早川光）、『にっぽん氷の図鑑』（原田泉）、『東京とんかつ会議』（山本益博、マッキー牧元、河田剛）、『一食入魂』（小山薫堂）、『いまどき真っ当な料理店』（田中康夫）など。 好きなジャンルは寿司とフレンチ。現在は、食べログ「グルメ著名人」としても活動中。2018年1月に発足した「日本ガストロノミー協会」理事、「料理レシピ本大賞」特別審査員も務める。最新刊『東京最高のレストラン2025』が発売中。10月7日に初の著書『50歳からの美食入門』（中央公論新社・中公新書ラクレ）を出版。

※価格は税込です

文・撮影／大木淳夫

