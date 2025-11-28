報知新聞社後援「ＩＳＰＳハンダ 第９回全国中学校・高等学校選抜ゴルフマッチプレー選手権大会」最終日 （２８日、沖縄・名護市 カヌチャゴルフコース）

一般社団法人日本高等学校・中学校ゴルフ連盟が主催するマッチプレー戦全国大会は２８日に決勝戦が行われ、男子は同連盟代表選手の浅田千年樹（せんじゅ、高知中央高３年）が優勝した。１８ホールを終え、中学２年生の須藤はんと（柏市立酒井根中）とマッチイーブンでエキストラホールへともつれ込んだが、２ホール目でパーをセーブした浅田が２０ホールに渡る激闘に終止符を打った。全国大会で悲願の初Ｖを手にした浅田は「２回戦以外はパターが入らなかった。高麗グリーンは難しかったです。１メートルぐらいのパットを５試合で１０回は外しました」と、沖縄特有のグリーンに苦戦するも、安定したショットやアプローチでカバー。最後は絶妙のアプローチで勝利をたぐり寄せた。「高校最後の全国大会で勝てたことは正直うれしい。来年は大学に進学しますが、日本学生や日本アマといった日本タイトルを狙っていきたい」と、さらなる飛躍を誓った。

女子の部は山下萌寧（甲子園学院中３年）が、斎藤碧夏（札幌光星高３年）を５アンド３で下し、２２年の新地真美夏以来２人目となる中学生Ｖを決めた。今大会出場権がかかった全国中学校選抜チャレンジマッチプレー選手権大会（８月）を制して全国切符を得た山下。初めての全国大会制覇に「ベスト８でも上出来だと思っていましたが、優勝できてとてもうれしいです」と優勝杯を手に笑みを浮かべた。次の目標は「来年３月の全国大会『春中ゴルフ』での優勝」ときっぱり。「もっとパーオン率を上げて、中学最終年となる春中では有終の美を飾りたい」と、全国大会二冠達成に向け、力を込めた。

▽男子の部＝〈１〉浅田千年樹（高知中央高３年）〈２〉須藤はんと（柏市立酒井根中２年）〈３〉張峻苒（日章学園中２年）〈４〉梅田琉偉（大阪桐蔭高２年）〈５〉松山茉生（福井工大福井高２年）〈６〉宮城ジョセフ（ホープインターナショナルアカデミーオキナワ３年）〈７〉西川尚大（日ノ本学園高１年）〈８〉東恩納昊貴（エナジックスポーツ高２年）

▽女子の部＝〈１〉山下萌寧（甲子園学院中３年）〈２〉斎藤碧夏（札幌光星高３年）〈３〉藤野蒼來（勇志国際高１年）〈４〉丸山夏蓮（ルネサンス豊田高２年）〈５〉赤松美波（ＥＣＣ学園高２年）〈６〉新井俐奈（明秀学園日立高２年）〈７〉岩永梨花（尼崎市立塚口中２年）〈８〉松田蘭（札幌光星中２年）