県は、鹿児島港本港区の住吉町15番街区に移転を予定する鹿児島サンロイヤルホテルの運営会社、鹿児島国際観光と28日、基本協定を結びました。事業期間は当初より1年後ろ倒しの2029年となります。



県は10月、再開発を進める鹿児島港本港区のエリアのひとつ、住吉町15番街区の事業予定者に鹿児島サンロイヤルホテルを運営する鹿児島国際観光を選定しました。27日に開会した県議会12月定例会で、塩田知事は鹿児島国際観光から選定委員会の意見を検討し、建設計画に反映する必要があるとして、事業期間を1年後ろ倒ししたいと申し入れがあったことを明らかにしました。そうした中、県は28日、今後の手続きの日程などを定めた基本協定を結んだことを発表しました。



県によりますと、事業期間は、当初の提案より約1年後ろ倒しの2029年8月1日から55年間です。今後、事業内容や収支計画などを定めた基本計画協定や定期借地権の予約契約を、2027年12月末までに結び、その後本契約に進むということです。



鹿児島国際観光は、2032年4月1日の共用を目指しています。