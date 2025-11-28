欧州株　上値重い、騰落銘柄数は売り優勢
東京時間19:13現在
英ＦＴＳＥ100　 9708.06（+14.13　+0.15%）
独ＤＡＸ　　23762.16（-5.80　-0.02%）
仏ＣＡＣ40　 8099.11（-0.36　0.00%）
スイスＳＭＩ　 12808.13（-22.92　-0.18%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:13現在
ダウ平均先物DEC 25月限　47542.00（+52.00　+0.11%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6835.00（+7.00　+0.10%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　25347.75（+45.50　+0.18%）