欧州株 上値重い、騰落銘柄数は売り優勢
東京時間19:13現在
英ＦＴＳＥ100 9708.06（+14.13 +0.15%）
独ＤＡＸ 23762.16（-5.80 -0.02%）
仏ＣＡＣ40 8099.11（-0.36 0.00%）
スイスＳＭＩ 12808.13（-22.92 -0.18%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:13現在
ダウ平均先物DEC 25月限 47542.00（+52.00 +0.11%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6835.00（+7.00 +0.10%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 25347.75（+45.50 +0.18%）
