◇W杯アジア1次予選 日本ー台湾（2025年11月28日 GLION ARENA KOBE）

バスケットボール男子日本代表（世界ランク22位）が27年バスケットボール男子ワールドカップ（W杯）アジア1次予選初戦で台湾（同ランク67位）と対戦。ホーバスジャパンは第1Qからビッグプレーを連発した。

W杯1次予選初戦は、齋藤拓実（30＝名古屋D）、馬場雄大（30＝長崎）、西田優大（26＝三河）、ジョシュ・ホーキンソン（30＝SR渋谷）、渡辺雄太（31＝千葉J）の5人がスタートに名を連ねた。

負けられない初戦の第1Qからビッグプレーを連発した。残り3分15秒に、速攻から途中出場となった富永啓生（24＝北海道）のアシストを受けて渡辺雄がアリウープダンクを叩き込んだ。ビッグプレーにアリーナから大歓声が上がった。

さらに残り1分14秒には、富永が左サイドでドライブイン。相手の反則を誘いながらシュートを決めて3点プレーを成立させた。クオーター終了間際には、馬場がハーフコートからブザービーターシュートを決めた。ビッグショットに選手含めてアリーナ全員が大興奮。このクオーターは23―10で終えた。

ビッグプレーの連発にネットでは「富永からの渡邊雄太のアリウープあっつ！」「アリウープダンクはカッコよすぎて声が出た」「痺れた！」などの声が上がった。