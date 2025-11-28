¡ØÂè4¼¡Îø°¦³×Ì¿¡Ù¡È¿·¤·¤¤´Ø·¸À¡É¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥Ý¥¹¥¿ー¡õ¿·¾ìÌÌ¼Ì¿¿¸ø³«
¡¡Prime Video¤ÇÆü´ÚÆ±»þÇÛ¿®Ãæ¤Î¥¥à¡¦¥è¥Ï¥ó¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ØÂè4¼¡Îø°¦³×Ì¿ ～½Ð²ñ¤¤¤Ï¥¨¥éー¡§Îø¤Ï¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È～¡Ù¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¿·¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Íý·ÏÇ¾¤ÇÎø°¦¤ËÁÂ¤¤¹©³Ø²ÊÀ¸¤È¡¢³°¸«¤Ï´°àú¤À¤¬ÅÙ¤¬²á¤®¤ë¤Û¤É¤ÎÅ·Á³¤Ê¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤¬³Ø²ÊÅý¹ç¤È¤¤¤¦¡È¥¨¥éー¡É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ËÍ½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÎø¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥³¥á¥Ç¥£¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ïー100Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー·ó¥â¥Ç¥ë¤Î¥«¥ó¡¦¥ß¥ó¥Ï¥¯Ìò¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØPRODUCE X 101¡Ù¤ÇÁí¹ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¡¦X1¡¢¸½ºß¤ÏWEi¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥¥à¡¦¥è¥Ï¥ó¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¡Ø³Ø¹»2021¡Ù¤ÇKBS±éµ»Âç¾Þ¿·¿ÍÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢2025Ç¯7·î¤ËNetflix¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡ØTRY～ËÍ¤¿¤Á¤Ï´ñÀ×¤Ë¤Ê¤ë～¡Ù¤Ç¤Ï¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Îø°¦¤Ë¤ÏÉÔ´ïÍÑ¤À¤¬¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ç¿Ä¤Î¤¢¤ëÍý·Ï½÷»Ò¤Î¥Á¥å¡¦¥è¥ó¥µ¥óÌò¤ò¡Ø¥³¥Ã¥½¥ó¥Ó Æó²Ö±¡¤ÎÈëÌ©¡Ù¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ü¥ë¥à¥Ó¥ç¥ë¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿ー¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥¬¥óÂç³Ø¡ÖÍ»¹ç¿ÍÂÎ¹©³Ø¹ñºÝ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³«È¯³ØÉô¡×¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬½À¤é¤«¤¤¸÷¤ÎÃæ¤Ë¼«Á³¤È½¸¤Þ¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬°Û¤Ê¤ë¸ÄÀ¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°ì¤Ä¤Î¡ÈÂç¤¤ÊÀÄ½Õ¤Î¤¦¤Í¤ê¡É¤ò·Á¤Å¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬¾ÝÄ§Åª¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè5～8ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥«¥ó¡¦¥ß¥ó¥Ï¥¯¡Ê¥¥à¡¦¥è¥Ï¥ó¡Ë¤È¥¸¥Ëー¡Ê¥Ñ¥ó¡¦¥ß¥Ê¡Ë¤ÎÈùÌ¯¤Êµ÷Î¥´¶¤Ë¥Á¥å¡¦¥è¥ó¥µ¥ó¡Ê¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ü¥ë¥à¥Ó¥ç¥ë¡Ë¤¬¸ÍÏÇ¤¤¡¢Æ±»þ¤Ë¥ß¥ó¥Ï¥¯¼«¿È¤â¥è¥ó¥µ¥ó¤Ø¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤»¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¾Ð¤ß¤ò¸þ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¸ß¤¤¤Î¿´¤ÎÊÑ²½¤¬¤è¤êÁ¡ºÙ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¡£¥Ý¥¹¥¿ー¤Ë¤Ï¡¢¥Ê¥ì¡Ê¥¯¥©¥ó¡¦¥è¥ó¥¦¥ó¡Ë¤È¥É¥ó¥¦¥©¥ó¡Ê¥ß¥ó¥½¡Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËË¬¤ì¤¿¥®¥ë¥¿¥ó¡Ê¥¤¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¥ç¥¯¡Ë¤È¥æ¥ê¡Ê¥«¥ó¡¦¥·¥ó¡Ë¤È¤Î¡È¿·¤·¤¤´Ø·¸À¡É¡¢¤µ¤é¤Ë¥è¥ó¥µ¥ó¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤Æ¿ï½ê¤Ë¾Ð¤¤¤òµ¯¤³¤¹¥¸¥Î¡Ê¥¤¥à¡¦¥½¥ó¥®¥å¥ó¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤Ê¤É¡¢³ØÉô¤Î¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡È³×Ì¿¡É¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÊª¸ì¤Î¼¡¤Î¶ÉÌÌ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À©ºî¿Ø¤Ï¡Ö9ÏÃ¤Ç¤Ï¥ß¥ó¥Ï¥¯¤È¥è¥ó¥µ¥ó¤Î´Ø·¸¤¬¤Ò¤È¤Ä¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤ò·Þ¤¨¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¿¾®¤µ¤Ê¸í²ò¤äµ¤¤Å¤¡¢¿´¤Î¤¶¤ï¤Ä¤¤¬¡È³Î¤«¤Ê´¶¾ð¡É¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤ë¾ìÌÌ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¿·¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥ó¥Ï¥¯¤È¥è¥ó¥µ¥ó¤ÎÉÔ´ïÍÑ¤ÇÁû¤¬¤·¤¯¡¢¤·¤«¤·¤É¤³¤«°¦¤ª¤·¤¤´Ø·¸À¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë