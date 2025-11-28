きょうだいが結婚して家を出るとさみしくなると思いますが、結婚後も頻繁に実家に帰ってくる様子を見ると違和感を抱いてしまうようです。しかも母に頼りっぱなしな上に、迷惑な行動をされると、いくらきょうだいとはいえストレスが溜まってしまうでしょう。

今回は、結婚して実家を出た姉の迷惑行為にイラッとしている話をご紹介いたします。

おかずを奪う姉

「姉は結婚して家を出たのに、週に何度も実家に帰ってくるんです。最初は仕事をしながら家事をするのは大変だろうから、母に甘えたくなる気持ちは理解していたのですが、だんだん姉の行動は図々しくなっていきました。

私は販売職で遅番の日は帰るのが21時過ぎになることも多いのですが、母は私の夜ごはんを冷蔵庫に入れて残しておいてくれるんです。その日も帰宅して母のごはんを食べようとしたら、ほんの少ししかおかずが残っていませんでした。母はたしかに私の分を残しておいたというのですが、リアルに一口分しか残っていなくて……。その瞬間、このおかずを奪ったのは姉だと察しました。おそらく多めにおかずをもらって、次の日の分を確保するつもりだったのでしょうね……。

結婚して家を出た人間が、いつまでも実家に頼って、さらに私のおかずまで奪うなんて無神経すぎてイラッとしました」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年9月）

▽ 結婚しても実家であることに変わりありませんが、頼りすぎるのもいかがなものかと思ってしまいますよね。やってることは泥棒と同じような気がします。

