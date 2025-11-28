「一刻も早くFIREしたい」コロチキ・ナダル、夢を語る。「この前投資にボンと入れました」

11月27日（木）の見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、新企画「占い師を使って初出しエピソード引き出し王」が放送された。

ニセ占い師を信用したのか、ナダルは自らの胸の内を…。

【映像】「確かにボンと入れました」ナダルが投資について語る

今回は、“占いの手口”を使ったドッキリ新企画。

人は占い師に何かを言い当てられると、占い師を信用して、これまで話してこなかったことでも自分からしゃべってしまうことがある。そこで番組でニセの占い師を用意し、ほかでは聞けない“初出し”エピソードを聞き出そうというのか今回の企画だ。

ターゲットはナダル（コロコロチキチキペッパーズ）と水田信二。

ニセ占い師を裏で操るリリー（見取り図）、東ブクロ＆森田哲矢（さらば青春の光）、山添寛（相席スタート）がネットなどさまざまな情報を駆使して2人を信用させ、まだメディアで語ったことのないエピソードを引き出せるか挑戦した。

ニセ占い番組がスタートすると、ナダルのことを知らないという設定の占い師が「ご家庭をお持ちですね」とそれっぽく占いを開始。「お子さんもいらっしゃいますね」と続けるが、警戒心丸出しのナダルは「いますね。ネットで調べたらすぐ出てきます」といきなりカマした。

それでも「お金が好き」ということを指摘され、「金運がいい」と持ち上げられると、ナダルは少しずつ占い師を信用していく。

事前リサーチでナダルが投資関連に興味があることを知っている占い師が「芸人の仕事以外にお金のために何かやられていることが？」と聞くと、「投資関係をいろいろ」とさまざまな財テクをおこなっていることを明かした。

「大きな光が見える」との占い師の言葉には、ナダルは「確かにね、ボンと入れました。この前」とも。

さらに「億単位を狙っている？」と突っ込まれると、目標金額があるわけではないとしつつ、「一刻も早くFIREすること」と野望を吐露。「生活できる金を稼いで、リタイアすることです」と明かしていた。