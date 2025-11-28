11月29日（土）第一部 ひる3時55分〜4時55分（※関東ほかで放送）・第二部 よる7時〜10時54分 日本テレビ系で放送の「ベストアーティスト2025」。

今年のテーマは「音楽の旅〜Music journey〜」。「25回記念特別企画！8組揃い踏み名曲シャッフルメドレー」にて各グループが歌唱する楽曲を発表！

【よる8:50頃】
※放送時間は変更の可能性があります

●Hey! Say! JUMP　「夜空ノムコウ」(SMAP)

●timelesz　「Can do! Can go!」(V6)

●King & Prince　「青春アミーゴ」(修二と彰)

●SixTONES　「シンデレラ・クリスマス」(KinKi Kids)

●Travis Japan　「夢物語」(タッキー&翼)

●Aぇ! group　「チャンカパーナ」(NEWS)

●Snow Man　「Happiness」(嵐)

●SUPER EIGHT〜オールラインナップ〜 

※楽曲のアーティスト表記はリリース当時

＜Travis Japan 松倉海斗・吉澤閑也が「シューイチ」登場！＞

明日11月29日（土）の「シューイチ」は、Travis Japanの松倉海斗・吉澤閑也が「ベストアーティスト」のPRのために出演！朝8時頃からの出演を予定。お見逃しなく！

＜出演アーティスト一覧＞

INI、アイナ・ジ・エンド、aoen、Ado、家入レオ、＝LOVE、Aぇ! group、m-flo、&TEAM、大塚 愛、Omoinotake、ORANGE RANGE、KARA、木村カエラ、きゃりーぱみゅぱみゅ、King & Prince、Creepy Nuts、Kep1er、SUPER EIGHT、SUPER BEAVER、 Superfly、SixTONES、Snow Man、Da-iCE、timelesz、超ときめき♡宣伝部、Travis Japan、NiziU、乃木坂46、back number、HANA、Perfume、BALLISTIK BOYZ、日向坂46、福山雅治、Hey! Say! JUMP、ポルノグラフィティ、マルシィ、ME:I、Mrs. GREEN APPLE、M!LK
（※五十音順）

■オープニングアクトパフォーマンス
郄橋海人（King & Prince）
市川團十郎
RIEHATA

＜日テレ系音楽の祭典「ベストアーティスト2025」概要＞

■放送日：
2025年11月29日（土）
第一部 ひる3時55分〜4時55分 ※関東ほかで放送
第二部 よる7時〜10時54分

■出演者 
総合司会：櫻井翔
司会：羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈（日本テレビアナウンサー）

■番組公式SNS：
X：@musicday_ntv
Instagram：@musicday_official
推奨ハッシュタグ:＃ベストアーティスト2025