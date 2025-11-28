「ベストアーティスト2025」8組揃い踏み名曲シャッフルメドレー 各グループの歌唱楽曲を発表！
11月29日（土）第一部 ひる3時55分〜4時55分（※関東ほかで放送）・第二部 よる7時〜10時54分 日本テレビ系で放送の「ベストアーティスト2025」。
今年のテーマは「音楽の旅〜Music journey〜」。「25回記念特別企画！8組揃い踏み名曲シャッフルメドレー」にて各グループが歌唱する楽曲を発表！
【よる8:50頃】
※放送時間は変更の可能性があります
●Hey! Say! JUMP 「夜空ノムコウ」(SMAP)
●timelesz 「Can do! Can go!」(V6)
●King & Prince 「青春アミーゴ」(修二と彰)
●SixTONES 「シンデレラ・クリスマス」(KinKi Kids)
●Travis Japan 「夢物語」(タッキー&翼)
●Aぇ! group 「チャンカパーナ」(NEWS)
●Snow Man 「Happiness」(嵐)
●SUPER EIGHT〜オールラインナップ〜
※楽曲のアーティスト表記はリリース当時
＜Travis Japan 松倉海斗・吉澤閑也が「シューイチ」登場！＞
明日11月29日（土）の「シューイチ」は、Travis Japanの松倉海斗・吉澤閑也が「ベストアーティスト」のPRのために出演！朝8時頃からの出演を予定。お見逃しなく！
＜出演アーティスト一覧＞
INI、アイナ・ジ・エンド、aoen、Ado、家入レオ、＝LOVE、Aぇ! group、m-flo、&TEAM、大塚 愛、Omoinotake、ORANGE RANGE、KARA、木村カエラ、きゃりーぱみゅぱみゅ、King & Prince、Creepy Nuts、Kep1er、SUPER EIGHT、SUPER BEAVER、 Superfly、SixTONES、Snow Man、Da-iCE、timelesz、超ときめき♡宣伝部、Travis Japan、NiziU、乃木坂46、back number、HANA、Perfume、BALLISTIK BOYZ、日向坂46、福山雅治、Hey! Say! JUMP、ポルノグラフィティ、マルシィ、ME:I、Mrs. GREEN APPLE、M!LK
（※五十音順）
■オープニングアクトパフォーマンス
郄橋海人（King & Prince）
市川團十郎
RIEHATA
＜日テレ系音楽の祭典「ベストアーティスト2025」概要＞
■放送日：
2025年11月29日（土）
第一部 ひる3時55分〜4時55分 ※関東ほかで放送
第二部 よる7時〜10時54分
■出演者
総合司会：櫻井翔
司会：羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈（日本テレビアナウンサー）
■番組公式SNS：
X：@musicday_ntv
Instagram：@musicday_official
推奨ハッシュタグ:＃ベストアーティスト2025