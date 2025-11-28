鹿児島市のデパートで28日、お歳暮のギフトセンターがオープンしました。定番の人気商品に異変も。今年はどんな傾向があるのでしょうか？



（横山あさみアナウンサー）

「今年から2号館6階に移動したお歳暮大ギフトセンター。定番の洋菓子から、山形屋とコラボした商品まで幅広く取り揃えている」



鹿児島市の山形屋で28日から始まった、お歳暮の大ギフトセンター。去年までは、1号館で開催されていましたが、今年は2号館6階に場所を移動しました。定番のさつまあげ、ハムやベーコンなどの加工肉！新商品148点を含む、約1500点のから選ぶことができます。





（山形屋・島田竜二食品統括部長）「洋菓子が、お歳暮ギフトは1番の売り上げになっている。 年末はクリスマスが控えているので、クリスマスをあしらった洋菓子のギフトがすごく年々右肩上がり」毎年一番人気の洋菓子。中でもクリスマス仕様のかわいらしいデザインのものが人気です。今年限定の商品も。山形屋275周年を記念して、長崎県の老舗カステラ店「福砂屋」とコラボ！食べやすい大きさのカステラが、山形屋のロゴマークが描かれた包装紙で包まれています。さらに、来年の干支、「午」がデザインされた金生まんじゅうもあります。一方、定番の人気商品、ビールに異変が。（山形屋・島田竜二食品統括部長）「想定する年末のお歳暮は、ビールはすごく支持されているが、扱える種類が非常に少なくなった」今年9月に、アサヒグループホールディングスがサイバー攻撃を受けたことで、システム障害が発生。ビール商品の出荷が、一部に留まっています。さらに、この影響でキリン、サントリー、サッポロの3社に想定を上回る注文が殺到。一部の商品の発売を休止し、種類を絞って販売しています。山形屋では、37種類のビール商品を販売する予定でしたが、15種類のみとなっています。（山形屋・島田竜二食品統括部長）「アサヒビールの商品もあるが、総体的な数は限りがあるので、早めにご利用いただければと思う」28日は早速、大切な人へのおくりものを選びに多くの人が訪れていました。（子供へ）「豚しゃぶ。県外にいるので鹿児島の味をと思って」（義理の兄へ）「100歳近いがまだ長生きしているから。鹿児島のさつまあげおいしいねって言ってくれる兄が長生きすることを願いながら贈っている」山形屋のお歳暮大ギフトセンターは、12月23日まで開かれていて、注文は電話や山形屋のホームページでも受け付けています。